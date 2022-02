Ultime Notizie » Dusan Vlahovic » Villarreal-Juventus: Vlahovic segna dopo 32 secondi al primo pallone toccato in Champions League

DIRETTA JUVE – Dopo solamente 32 secondi di gioco, Dusan Vlahovic ha portato in vantaggio la Vecchia Sgnora sul campo del Villarreal nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. L’attaccante bianconero è partito in profondità e viene servito da Danilo, poi ha eluso l’intervento di due difensori e ha incrociato con il destro battendo Rulli sul secondo palo.

Vlahovic ha segnato al primo pallone toccato in Champions League. Dusan Vlahovic è il primo numero 7 della Juventus a segnare al suo debutto in Champions da Simone Zaza nel settembre 2015. Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/Champions League; è inoltre il primo bianconero a segnare all’esordio nella moderna Champions nella fase a eliminazione diretta. Scopri dove vedere Villarreal-Juve streaming e tv.