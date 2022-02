Dove vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 26 febbraio 2022 alle ore 18 italiane allo Stadio Castellani di Empoli per la 27a giornata di Serie A 2021-22.

Allegri dice sempre che lo scudetto è un sogno, però dopo gli ulteriori due passi falsi di Milan e Inter, è obbligo pensare che una vittoria oggi a Empoli permetterebbe ai tifosi bianconeri di poter continuare a sognare. “Un passo alla volta” per il tecnico della Vecchia Signora: così i bianconeri riprendono la loro corsa a difesa del 4° posto che varrebbe la qualificazione diretta alla Champions League del prossimo anno. In campionato i bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali è maturato nel derby con il Torino, e con 47 punti conservano un piccolo margine di tre punti sull’Atalanta che ha però una partita in meno. Di seguito le informazioni per vedere Empoli-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Dusan Vlahovic ha già segnato una rete nel girone d’andata contro l’Empoli al Castellani, con la maglia della Fiorentina. Solo un giocatore nella storia della Serie A ha trovato il gol con due maglie diverse nello stesso campionato contro i toscani, Krzysztof Piatek nel 2018/19 (Genoa e Milan), ma nessuno ci è riuscito nelle due sfide fuori casa.

⚽ Dove vedere Empoli-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Empoli-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, affiancato dal commento tencico di Marco Parolo.

⚽ Empoli-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Empoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

All’andata fu colpaccio Empoli all’Allianz Stadium: Leonardo Mancuso, ora in Serie B al Monza, segnò il gol dello 0-1 marcando la sconfitta della Juve.

Empoli-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Empoli: Panchina per Cutrone, Andreazzoli riporta Henderson al fianco di Bajrami per avere più copertura. Bandinelli in ballottaggio con Benassi.

In casa Juventus: Si allunga l’elenco degli indisponibili. Gli ultimi a entrare in lista, sono Kaio Jorge e Alex Sandro: infortunio al ginocchio per il primo, lesione del soleo per il secondo. Nel tridente spazio a Kean: in panchina uno tra Vlahovic e Morata per rifiatare un po’.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione in panchina: Furlan, Ismajli, Tonelli, Luperto, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Vere, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, De Winter, Locatelli, Miretti, Akè, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Paulo Dybala, McKennie, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Palermo e Perrotti. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Valeri. Assistente Var: Muto.

Dopo essere rimasto a secco di gol e assist nelle sue prime 12 partite di Serie A contro squadre neopromosse, Dusan Vlahovic ha preso parte a nove reti nelle ultime sette partite disputate contro formazioni provenienti dalla cadetteria (otto centri e un passaggio vincente per il serbo nel parziale).

Alternativa Online per vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Empoli-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.