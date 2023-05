Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » Empoli-Juventus Streaming Gratis info Roja Live Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Empoli-Juventus Streaming Gratis. Posticipo della 36a giornata di Serie A. La Juventus stasera affronta l’Empoli in trasferta al termine di una giornata importante per i Bianconeri. La Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) ha infatti richiesto alla Corte federale d’Appello 11 punti di penalizzazione per la Juventus, in relazione all’inchiesta sul caso plusvalenze, e 8 mesi di inibizione per 7 ex dirigenti del club. La difesa della Juventus si prepara a rispondere alle accuse. Nel frattempo, il team di Massimiliano Allegri deve vincere la partita contro l’Empoli per garantirsi il piazzamento in Champions League. Attualmente al secondo posto con 69 punti, la Juventus ha vinto le ultime tre partite consecutive. L’Empoli, dal canto suo, ha ottenuto la salvezza aritmetica grazie al gol di Piccoli contro la Sampdoria nell’ultimo turno.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 22 maggio 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Empoli-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: la Juventus ha perso solo due delle sue ultime 79 partite di Serie A in cui è stata in qualsiasi momento in vantaggio (64 vittorie, 13 pareggi).

Empoli-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Empoli assente Baldanzi, impegnato ai Mondiali Under 20, ma schiererà Fazzini in posizione avanzata insieme a Cambiaghi e Caputo. Walukiewicz è in dubbio per un infortunio al suo posto potrebbe giocare Ismajli. Marin è out per una lesione al polpaccio e sarà sostituito da Grassi. Dall’altra parte, la Juve non avrà a disposizione Danilo, Cuadrado e Fagioli e potrebbe schierare Rugani in difesa. In avanti, Milik e Kean saranno i punti di riferimento per gli attacchi bianconeri.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Haas, Stojanovic, Degl’Innocenti, Henderson, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Riccio, Rabiot, Iling-Junior, Sersanti, Di Maria, Chiesa, Vlahovic.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Bresmes-Capaldo. IV Uomo: Marchetti. VAR: Doveri. Assistente VAR: La Penna.

Federico Chiesa sta per raggiungere la sua 200ª presenza in Serie A, diventando il quarto giocatore nato dal 1997 in avanti a raggiungere questo traguardo. Fino ad ora ha segnato 36 gol e fatto 32 assist, per un totale di 68 partecipazioni a gol nel massimo campionato italiano. Solo Lautaro Martínez e Dusan Vlahovic hanno fatto meglio tra i giocatori nati dopo il 1997.

Empoli-Juventus in TV, che canale?



Empoli-Juventus diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Empoli-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Rojadirecta Live



Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale numero 214 del satellite. Se non avete dato disdetta a DAZN potrai ascoltare la telecronaca dicon Stefano Borghi alla voce e col commento tecnico di Simone Tiribocchi.è stato protagonista di tre gol in tre partite di Serie A contro l’Empoli (due gol e un assist), diventando il miglior giocatore contro quest’avversaria nella competizione.

Empoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Juventus ha ottenuto tre vittorie di fila in campionato dopo una serie di quattro partite senza successi, la quale risale a febbraio scorso, l’ultima volta che ha conseguito quattro successi consecutivi in Serie A. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Empoli-Juventus Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Empoli-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. La Juventus ha vinto 14 partite contro squadre attualmente nella parte inferiore della classifica, il maggior numero rispetto a tutte le altre squadre della Serie A, tra cui Napoli e Inter. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.