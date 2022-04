Ultime Notizie » Elon Musk » Elon Musk promette modifiche a Twitter nei prossimi mesi

Elon Musk, il nuovo e maggiore azionista di Twitter da questa settimana, e che, secondo Forbes, occupa anche la posizione che Jeff Bezos ha ricoperto fino ad ora come la persona più ricca del mondo, è disposto a lasciare il segno in questo social network popolare.

Poche ore dopo ha chiesto in un sondaggio di Twitter se gli utenti vogliono avere un pulsante di modifica per i tweet pubblicati, cosa che molti utenti chiedono da anni e anni, e che attualmente vince affermativamente con oltre il 70% dei voti. Capita anche di occupare una posizione nel consiglio di amministrazione del social network, promettendo di “apportare miglioramenti significativi a Twitter nei prossimi mesi”.

L’entrata in scena di Elon Musk avvierà una fase di modifiche in Twitter

Il CEO di Twitter Parag Agrawal ha accolto Elon Musk dopo essere entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Twitter attraverso una serie di tweet, individuandolo come qualcuno che è “sia un credente appassionato che un intenso critico del servizio”, indicando anche che il suo ingresso come membro “aggiungerebbe un grande valore al nostro Consiglio”.

È paradossale che il tanto acclamato pulsante di modifica sia stato oggetto di uno scherzo lo scorso 1° aprile, alla fine potrebbe non essere uno scherzo del genere, visto che

Richieste degli utenti

Elon Musk è abituato a testare la situazione attraverso un sondaggio, come quello delle ultime ore, sui social network per poi

Per ora non ha preso una decisione definitiva, ma ha letto le raccomandazioni dello youtuber Everyday Astronaut, che ha indicato su Twitter che se andrà avanti sarà disponibile solo tra 5 e 10 minuti dopo la pubblicazione, e ci sarà un indicatore che il tweet è stato modificato, a cui Elon Musk ha risposto “sembra ragionevole“.

Ha risposto anche a un altro utente, che gli ha chiesto di fare qualcosa per i bot, dicendo che è “il problema più fastidioso su Twitter, secondo me”. Non c’è dubbio che il resto dei gestori sarà stato in attesa delle risposte che Musk sta dando in questi giorni alle richieste degli utenti.

E tutto questo arriva pochi giorni dopo che Musk ha minacciato di proporre un’alternativa a Twitter che rispettasse la libertà di espressione. Non sono pochi gli utenti che hanno anche chiesto se verrà ripristinato l’account dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che ci sono anche recenti segnalazioni secondo cui Trump stesso non utilizza il proprio social network, Truth Social.