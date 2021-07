Ultime Notizie » Censura » Fondazione Rockefeller contro la “disinformazione” sul Covid-19 pagando milioni di dollari

Il 15 luglio, la Fondazione Rockefeller ha annunciato un nuovo finanziamento di 13,5 milioni di dollari per contrastare la “disinformazione” sul Covid-19 negli Stati Uniti, in Africa, in India e in America Latina. Riportiamo la notizia diffusa da Arjun Walia su The Pulse dal titolo: Rockefeller Foundation Pledges $13.5 Million To Censor Health “Misinformation”.

La Fondazione Rockefeller ha recentemente annunciato che stanzierà 13,5 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per rafforzare i suoi sforzi per contrastare, dicono, “la disinformazione sulla salute, cioè la disinformazione, inaccurata e dannosa”. Questo sforzo sarà ed è stato globale, poiché ora è elencato come una delle più grandi minacce che il nostro pianeta deve affrontare.

Vivek Murthy, il chirurgo generale statunitense, che ha accusato aziende come Facebook di “informazioni sull’avvelenamento” sui vaccini contro il coronavirus, ha affermato che non stavano facendo abbastanza per controllare la proliferazione di false affermazioni online. Lo ha fatto annunciando questa iniziativa da 13,5 milioni di dollari. Riguardo a questa nuova iniziativa per combattere la disinformazione, secondo la Fondazione Rockefeller:

“I finanziamenti supporteranno la progettazione e la valutazione di interventi, strumenti e metodi per rafforzare la fiducia negli sforzi di vaccinazione contro il Covid-19 e contrastare le informazioni imprecise, nonché la ricerca per comprendere come le informazioni sanitarie inaccurate influiscano sui comportamenti online e offline, il vero costo della disinformazione e disinformazione in termini di salute e risultati finanziari e quali strategie potrebbero essere più efficaci nel contrastare e gestire informazioni imprecise e dannose provenienti da fonti dannose. I progetti finanziati getteranno le basi per moderne reti di informazione e comunicazione che servono meglio le persone e sono meglio attrezzate per promuovere azioni e comportamenti essenziali per gli sforzi di risposta della salute pubblica. Le informazioni dettagliate dovrebbero essere pubblicate entro la fine del 2021″.

Pesante censura delle informazioni

Le grandi aziende tecnologiche hanno già partecipato a una pesante censura delle informazioni. Ad esempio, un recente articolo pubblicato sul British Medical Journal dalla giornalista Laurie Clarke ha mostrato che Facebook ha già rimosso almeno 16 milioni di contenuti dalla sua piattaforma e aggiunto avvisi ad altri 167 milioni circa. YouTube ha rimosso quasi un milione di video relativi, dicono, a “informazioni mediche pericolose o fuorvianti sul Covid-19”.

Chi può dire cos’è la disinformazione? Perché scienziati di fama mondiale vengono improvvisamente accusati di diffondere ‘”disinformazione”? Devi anche chiederti: è la minaccia della disinformazione a preoccupare le fondamenta e i governi? O sono le informazioni e le prove credibili che mettono in discussione le informazioni che riceviamo costantemente da fonti ‘ufficiali’ come i Centers for Disease Control (CDC) o Pfizer? Le persone non dovrebbero avere il diritto di accedere apertamente alle informazioni e determinare da sole cosa sono e cosa non sono?

Il lato oscuro di Pfizer: “3 miliardi di dollari in condanne penali, sanzioni civili e sentenze di giurie”

Dopotutto, non è facile fidarsi di queste organizzazioni. Pfizer è stato un “criminale abituale”, costantemente impegnato in attività criminali e illegali. Questo particolare documento rileva che dal 2002 al 2010 Pfizer ha ricevuto “3 miliardi di dollari in condanne penali, sanzioni civili e sentenze di giurie” e ha stabilito record sia per le ammende penali che per le sanzioni totali. Tieni presente che ora siamo nel 2021.

Il CDC non è diverso. Diversi scienziati senior hanno sollevato preoccupazioni riguardo al comportamento non etico al CDC. Ecco una citazione dal “CDC SPIDER”, un gruppo di scienziati anonimi all’interno del CDC che ha lanciato l’allarme:

“Siamo un gruppo di scienziati del CDC molto preoccupati per l’attuale stato dell’etica nella nostra agenzia. Sembra che la nostra missione sia influenzata e modellata da parti esterne e interessi disonesti. Sembra che la nostra missione e l’intento del Congresso per la nostra agenzia vengano elusi da alcuni dei nostri leader. Quello che ci preoccupa di più è che sta diventando la norma piuttosto che la rara eccezione. Alcuni alti dirigenti del CDC sono chiaramente consapevoli di questi comportamenti e persino li condonano”.

Inoltre, le società di social media sono note per rispettare il governo. L’informatore della NSA Edward Snowden lo ha spiegato in questo modo in un’intervista con il giornalista Glenn Greenwald:

“In segreto, tutte queste società avevano accettato di lavorare con il governo degli Stati Uniti ben oltre ciò che la legge richiedeva loro, ed è quello che stiamo vedendo con questa nuova spinta alla censura è davvero una nuova direzione nella stessa dinamica. . Queste società non sono obbligate per legge a fare quasi tutto ciò che stanno effettivamente facendo, ma stanno andando oltre, in molti casi, per aumentare la profondità della loro relazione (con il governo) e la volontà del governo di evitare di cercare di regolamentarle in il contesto delle loro attività desiderate, che alla fine sta dominando lo spazio della conversazione e dell’informazione della società globale in modi diversi… Stanno cercando di farti cambiare il tuo comportamento… ”

Perché così tanti dipendenti di Big Tech di alto livello hanno precedentemente ricoperto posizioni molto elevate nel Dipartimento della Difesa? Ad esempio, Amazon ha nominato Keith Alexander, direttore della NSA sotto Barack Obama. A dire il vero, questa nuova iniziativa di censura richiede enormi quantità di sorveglianza.

Secondo l’informatore della NSA Edward Snowden:

“Era uno dei principali artefici del massiccio programma di sorveglianza che i tribunali hanno ora ripetutamente dichiarato illegale e incostituzionale… Quando hai questo tipo di incentivo da un’industria privata per mantenere il rapporto più caloroso possibile con le persone del governo, che non solo comprano da te ma hai anche la possibilità di porre fine alla tua attività o cambiare il modo in cui fai affari … Ora vedi questo tipo di corruzione morbida che accade costantemente”.

La censura durante questa pandemia è stata davvero senza precedenti. Mai prima d’ora abbiamo visto così tanti medici, scienziati e opinioni professionali completamente messe a tacere ed etichettate come “disinformazione” o “teorie del complotto”.

Ad esempio, nel marzo 2021, l’epidemiologo di Harvard ed esperto di vaccini Dr Martin Kulldorff è stato censurato da Twitter per aver condiviso la sua opinione secondo cui non tutti avevano bisogno di prendere il vaccino COVID.

A novembre, Facebook ha censurato un articolo scritto da un professore di medicina basata sull’evidenza di Oxford, che spiegava che le prove scientifiche sull’efficacia dell’uso delle maschere per fermare la diffusione del COVID sono molto deboli.

L’ultimo esempio è quello del Dr Byram Bridle, un immunologo virale dell’Università di Guelph che ha recentemente pubblicato un rapporto dettagliato e approfondito sui problemi di sicurezza del vaccino COVID. Ne ha passate tante, tra cui censura, scherno, attacchi personali e un attacco da parte dei “fact-checker” di Facebook.

Certo, c’è molta disinformazione là fuori, ma ciò che sta accadendo ora e gli sforzi di più governi e Big Tech non riflettono uno sforzo per combattere la disinformazione. Piuttosto, riflette uno sforzo per chiudere completamente qualsiasi informazione, prova, scienza o discussione su qualcosa che va contro ciò che sentiamo da fonti ufficiali del governo.