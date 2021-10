Ultime Notizie » Elton John » Pandora Papers: Paradisi Fiscali di Shakira, Miguel Bosé, Elton John

L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ha pubblicato domenica la sua “più ampia esposizione di segreti finanziari“. Uno dei nomi famosi che compare nei documenti è la cantante Shakira con tre società registrate nelle Isole Vergini britanniche: Light Productions Limited, Light Tours Limited e Titania Management Inc. Secondo i media, l’artista colombiana ha continuato ad aprire società offshore quando è stata indagata dalle autorità fiscali spagnole nel settembre 2018.

Un’altra figura VIP nei documenti divulgati è Elton John che possiede anche lui più di una dozzina di società registrate nelle stesse isole, il cui direttore è suo marito, David Furnish.

Nel frattempo, la star spagnola Julio Iglesias ha dozzine di società in paradisi fiscali come le Isole Vergini britanniche e nove ville a Miami, tutte “offshore”.

Tra gli altri personaggi famosi nominati dall’inchiesta ci sono anche Claudia Schiffer, Ringo Starr, Bep Guardiola, e …

Miguel Bosé

Il cantante Miguel Bosé sembra legato dal 2016 a una società offshore con sede a Panama, Dartley Finance SA, senza indicare una data in cui tale rapporto è terminato. Questa società è stata registrata il 3 gennaio 2006, ma è stato nell’agosto 2015 quando ha avuto luogo un’assemblea degli amministratori in cui si è deciso di cancellare le 10.000 azioni al portatore della società e sostituirle con altrettante titoli nominativi per favorire il cantante.