Messaggi WhatsApp che si autodistruggono dopo essere stati letti

WhatsApp ha già diverse opzioni che ci permettono di avere un plus di privacy nei messaggi e nei contenuti che condividiamo nelle chat. Non abbiamo solo messaggi temporanei, ma anche la possibilità di inviare immagini che possono essere viste solo una volta. E il team di WhatsApp vuole espandere ulteriormente queste opzioni con una nuova funzionalità, che promette di avere messaggi che si autodistruggono dopo essere stati letti. Vi diciamo di cosa tratta questa novità.

WhatsApp sta lavorando sui messaggi a visualizzazione singola

Il team di WhatsApp sta preparando una nuova funzione, come accennato in WABetaInfo, che promette di dare ai messaggi la stessa opzione che troviamo quando inviamo immagini. Cioè, messaggi a visualizzazione singola, che possono essere letti solo una volta. Quando inviamo questo tipo di messaggio, accanto al pulsante di invio apparirà l’icona di un lucchetto, in modo da distinguerlo dai normali messaggi.

Una volta che il destinatario apre la chat e visualizza il messaggio, il messaggio scomparirà. Analogamente alle immagini a visualizzazione singola che inviamo, che vengono rimosse e compare solo l’icona con la parola ‘Foto’, questo tipo di messaggio rimuoverà il contenuto, lasciando visibile solo la parola ‘Testo’.

Quando l’utente tocca il messaggio, vedrà un avviso che indica che il testo è scaduto e chiede [al contatto che lo ha inviato] di inviarlo di nuovo. Quindi il nostro contatto non potrà copiare o inoltrare il messaggio ad un’altra persona.

Una dinamica interessante quando inviamo informazioni private o dati sensibili, che non vogliamo vengano registrati da nessuna parte. E d’altra parte, ci eviterà di dover configurare messaggi temporanei, poiché il messaggio verrà automaticamente eliminato con questa funzione.

Al momento, la possibilità di inviare messaggi in visualizzazione singola è solo una parte di un test e ci vorrà del tempo prima di vederla nella versione stabile di WhatsApp.