Dove vedere le partite di calcio in tv Sampdoria-Juventus, Barcellona-Real Madrid, Brescia-Sassuolo e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:00 Inter-Frosinone (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

14:30 Piacenza-Juventus U23 (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Juventus-Bologna (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

17:30 Catanzaro-Catania (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Monterrey-Liverpool (Semifinale Mondiale Per Club) – Canale 20.

18:30 Bayer Leverkusen-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Football.

18:55 Diretta Sampdoria-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Rocchi. La sfida di Marassi tra Sampdoria e Juventus apre la 17esima giornata di Serie A. I blucerchiati vengono dal derby vinto ai danni del Genoa grazie al gol di Gabbiadini e cercano i 3 punti per guadagnare terreno dalla zona retrocessione. I bianconeri, dal canto loro, dopo il successo ai danni dell’Udinese ed il contemporaneo stop dell’Inter a Firenze hanno raggiunto proprio i nerazzurri in vetta alla classifica, posizione che vogliono mantenere vincendo la sfida in programma questa sera.

Diretta Sampdoria Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:00 Diretta Barcellona-Real Madrid (Liga) – Dazn e Dazn1.

Posticipo della 17a giornata della Liga di Spagna: il grande Clasico Barcellon-Real Madrid va in scena alle 20 italiane dallo stadio Camp Nou. Entrambe le formazioni guidano la classifica con 35 punti in 16 partite. L’ultima volta, in Liga al Camp Nou, il Barcellona vinse 5-1: era il 28 ottobre del 2018 e Luis Suarez si rese protagonista con una tripletta.

Diretta Barcellona Real Madrid con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:00 Vicenza-Feralpisalò (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Friburgo-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Brescia-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale).

Arbitro Di Bello. Si gioca allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia il recupero della 7a giornata di Serie A: Brescia-Sassuolo. I locali sono 18esimi in classifica con 13 punti, gli ospiti sono 14esimi con 16 punti. Il Brescia arriva da due vittorie consecutive, contro Spal (0-1) e Lecce (3-0). Il Sassuolo, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Perugia (1-2), ha raccolto due pareggi in campionato: 2-2 in casa contro il forte Cagliari e 0-0 a San Siro in casa del Milan.

Diretta Brescia Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Everton-Leicester (League Cup) – Dazn.

20:45 Oxford United-Manchester City (League Cup) – Dazn.

20:45 Hearts-Celtic (Scottish Premier League) – Sportitalia.

21:00 Manchester United-Colchester (League Cup) – Dazn.

21:05 Le Mans-Paris SG (Coupe De La Ligue) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta o SportsBay.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV e SportsBay: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta e il sito SportsBay sono illegali e quindi altamente sconsigliati. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo a rischio gli internauti che si espongono così a attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo si possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni evidenziamo venerdì 20 dicembre Fiorentina-Roma (Serie A), sabato 21 dicembre Inter-Genoa (Serie A) e la Finale Mondiale per Club, domenica 22 dicembre Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana), Atalanta-Milan e Sassuolo-Napoli tra le altre di Serie A. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.