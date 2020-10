BARCELLONA REAL MADRID Streaming Live e Diretta TV. Alle 16:00 di oggi sabato 24 ottobre si gioca “El Clasico” Barcellona-Real Madrid con diretta tv e streaming live sui canali digitali. Koeman giocherà il suo primo Clasico come allenatore del Barcellona in LaLiga diventando il settimo allenatore olandese nella storia di questo duello. Solo uno di loro, Louis van Gaal con il Barça nel novembre 1997 (2-3 al Santiago Bernabéu) vinse la classica nel suo primo campionato. Zinedine Zidane ha perso solo 2 dei suoi 9 Clasicos come allenatore del Real Madrid in tutte le competizioni.

Barcellona-Real Madrid in diretta tv a partire dalle ore 16:00 di oggi sabato 24 ottobre 2020 con il servizio a pagamento di video streaming

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann. Allenatore Koeman.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric; Vinicius, Benzema. Allenatore Zidane.