Barcellona-Real Madrid Streaming Gratis, dove vedere El Clasico Oggi 28 ottobre 2023

BARCELLONA REAL MADRID Streaming Live e Diretta TV. Alle 16:15 di oggi sabato 28 ottobre 2023 si gioca “El Clasico” Barcellona-Real Madrid con diretta tv e streaming live sui canali digitali. Si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Montjuic, casa del Barcellona (al Camp Non in corso lavori di ristrutturazione).

Per il quarto anno consecutivo, alla fine di ottobre si disputa il primo “El Clásico” stagionale della Liga. Il Barcellona ospita il Real Madrid e entrambe le squadre sperano di ottenere una vittoria importante in questa fase iniziale della stagione. Nonostante il Real Madrid abbia il vantaggio negli scontri diretti della Liga (77 vittorie, 35 pareggi, 74 sconfitte), il Barcellona potrebbe vantarsi della vittoria per 2-1 nella scorsa stagione e avvicinarsi al suo 27º titolo. Se il risultato si ripetesse, i padroni di casa supererebbero il Real Madrid in classifica, nonostante quest’ultimo sia l’unica squadra a non aver ancora perso in questa stagione della Liga (7 vittorie, 3 pareggi). Inoltre, il Barcellona è imbattuto in tutte le competizioni, avendo vinto 10 partite e pareggiate 3.

Il Real Madrid ha vinto solo una partita ufficiale in questa stagione, ma ha perso solo una volta (11 vittorie, 1 pareggio). Entrambe le squadre si stanno preparando per una partita intensa, con il Barcellona che ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe in questa stagione della Liga. Il giovane Marc Guiu ha attirato l’attenzione segnando un gol appena 23 secondi dopo essere entrato in campo contro l’Athletic Bilbao. Anche il Real Madrid ha giocato bene, con una vittoria per 2-1 contro il Braga. Nonostante il pareggio 1-1 contro il Siviglia nell’ultima partita in trasferta, il Real Madrid ha buoni ricordi degli scontri diretti con il Barcellona, avendo perso solo una delle ultime sei partite disputate in trasferta.

Barcellona-Real Madrid Streaming Gratis Diretta TV invece di Rojadirecta



Barcellona-Real Madrid in diretta tv a partire dalle ore 16:15 di oggi sabato 28 ottobre 2023 con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN. Per poterlo guardare, è necessario scaricare l’app da smart tv o, qualora si abbia una televisione di vecchia generazione, da uno dei dispositivi disponibili come Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, o TIM VISION. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Barcellona-Real Madrid Streaming Gratis: probabili formazioni



Il Barcellona sarà privo di diversi giocatori importanti come Lewandowski, Kounde, Sergi Roberto e Raphina, così come i giovani Pedri e de Jong. Nonostante ciò, il loro rendimento non è stato compromesso. Joao Felix, d’altra parte, non ha subito infortuni gravi nella partita contro lo Shakhtar e dovrebbe essere disponibile. Nel Real Madrid, Bellingham ha un fastidio all’inguine dopo la partita contro il Braga, ma si prevede che recuperi. Con Joselu fuori per infortunio, l’attacco sarà guidato da Rodrigo e Vinicius Jr.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Martinez, Balde; Gavi, Romeu, Gündogan; Lopez, Torres, Joao Felix. Allenatore Xavi.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Belingham; Rodrigo, Vinicius. Allenatore Ancelotti.