Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Torino, Lazio-Bologna, Udinese-Fiorentina e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:00 Eibar-Levante (Liga) – DAZN.

13:30 Brighton-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Diretta Lazio-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Abisso. Lazio e Bologna danno il via alla 26a giornata di serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria di Marassi conquistata sul Genoa nello scorso turno di campionato col punteggio di 2-3, rispondendo così ai 3 punti della Juventus il giorno prima; i felsinei cercano invece il successo per non perdere troppo contatto con la sesta posizione della graduatoria, lontana ora 2 lunghezze dopo che i ragazzi di Mihajlovic hanno colto a fatica un pareggio interno contro l’Udinese la scorsa settimana.

Diretta Lazio Bologna sui canali tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Venezia-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:00 Cittadella-Cremonese (Serie B) – DAZN.

15:00 Pisa-Perugia (Serie B) – DAZN.

15:00 Empoli-Pordenone (Serie B) – DAZN.

15:00 Benevento-Spezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Trapani (Serie B) – DAZN.

15:30 Hoffenheim-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 Bournemouth-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Valencia-Betis (Liga) – DAZN.

17:30 PSG-Digione (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Udinese-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Fabbri. Udinese e Fiorentina scendono in campo nel match previsto oggi per la 2a giornata di Serie A. I friulani vengono dall’ottimo pareggio di Bologna, grazie al quale hanno aggiunto un punto di vantaggio sulla terzultima posizione, alla luce della sconfitta casalinga del Genoa; viola invece reduci dalla bella rimonta interna sul Milan, contro il quale pur in inferiorità numerica sono riusciti a pareggiare andando anche vicino a cogliere quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria.

Diretta Udinese Fiorentina sui canali tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Chievo-Livorno (Serie B) – DAZN.

18:00 Frosinone-Salernitana (Serie B) – DAZN.

18:30 Watford-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Diretta Napoli-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1.

18:30 Colonia-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena.18:30 Leganes-Alaves (Liga) – DAZN.20:00 Montpellier-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN.

Arbitro Mariani. La sfida tra Napoli e Torino chiude il programma odierno della 26a giornata di Serie A. I partenopei vengono dalla vittoria di Brescia, grazie alla quale hanno raggiunto il sesto posto in classifica poi mantenuto anche a causa dei rinvii delle altre partite in programma; e sono proprio i granata, che dovevano giocare contro il Parma, una delle compagini vittime dei differimenti di alcuni match di domenica scorsa nel nord Italia a causa dell’emergenza sanitaria venutasi a creare.

Diretta Napoli Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Casertana-Cavese (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Granada-Celta (Liga) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani ci sono le altre della 26a giornata di Serie A tra cui Milan-Genoa alle 12:30, Lecce-Atalanta alle 15, e il Derby d’Ialia Juventus-Inter delle 20:45 che si giocherà come sappiamo a porte chiuse per dell’emergenza Coronavirus. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.