13:00 Burnley-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football.

14:00 Athletic Bilbao-Real Madrid (Liga) – Dazn.

14:30 Elfsborg-Malmoe (Allsvenskan) – Sportitalia.

15:15 Newcastle-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Espanyol-Leganes (Liga) – Dazn.

17:15 Diretta Inter-Bologna (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Seconda gara casalinga consecutiva per l’Inter di Antonio Conte, che quest’oggi affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni di casa nel turno giocato in mezzo alla settimana hanno umiliato il Brescia rifilandogli un tennistico 6-0, e puntano i 3 punti per tenere vivo il sogno scudetto. Pareggio casalingo invece per gli emiliani, bloccati in casa sull’1-1 dal gagliardo Cagliari delle ultime partite di campionato.

Diretta Inter Bologna ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

17:30 Liverpool-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football.

19:30 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Cagliari-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

19:30 Parma-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Udinese-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

19:30 Brescia-Verona (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

19:30 Sampdoria-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1.

19:30 Osasuna-Getafe (Serie A) – Dazn.

20:00 Southampton-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Football.

20:00 Sudtirol-Triestina (Playoff Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Alessandria-Siena (Playoff Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Ternana-Catania (Playoff Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Stabaek-Rosenborg (Tippeligaen) – Eurosport 1.

20:45 Padova-Feralpisalò (Playoff Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Potenza-Catanzaro (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Rai Sport.

21:45 Diretta Napoli-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 256 Satellite).

La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30a giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto affatto bene. I partenopei sono stati seccamente sconfitti nella sfida di Bergamo per mano dell’Atalanta, inoltre dopo la vittoria del Milan di ieri in casa della Lazio hanno pure perso il quinto posto solitario. Male anche i giallorossi, superati in casa 0-2 dall’Udinese al termine di un match giocato in maniera deludente dai ragazzi di Paulo Fonseca.

Diretta Napoli Roma ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 256 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Villarreal-Barcellona (Serie A) – Dazn.

