La NASA ha firmato contratti con quattro società per raccogliere campioni di materiale lunare nei prossimi anni. L’agenzia statunitense pagherà alla società Lunar Outpost con sede in Colorado solo un dollaro per campione di polvere lunare. Con le altre tre società sono stati chiusi contratti per 5000 dollari (ispace Japan e ispace Europe) e 15000 dollari (Masten Space Systems, California). La cifra è così bassa perché la NASA pagherebbe solo per il materiale raccolto, senza contare i costi di sviluppo di quelle società.

Le aziende prevedono di effettuare la raccolta durante le missioni senza pilota già programmate per il 2022 e il 2023. In base all’accordo, le quattro società raccoglieranno piccole quantità di un materiale lunare noto come regolite, che diventerà di proprietà della NASA. Sarà utilizzato dall’agenzia per il programma Artemis, il cui obiettivo è portare un uomo e una donna sulla Luna nel 2024 e gettare così le basi per un’eventuale missione su Marte.

Ogni serie di campioni di materiale lunare peserà tra i 50 ei 500 grammi.

Dalla NASA fanno sapere che “è molto importante stabilire il precedente che le entità del settore privato possono estrarre, possono prendere queste risorse e che la NASA può acquistarle e utilizzarle per guidando non solo le attività dell’agenzia, ma anche una nuova era dinamica di sviluppo ed esplorazione pubblica e privata sulla Luna”. Le lezioni da apprendere saranno cruciali per una futura missione umana su Marte, che sarà “ancora più impegnativa e stimolante”.

I funzionari della NASA hanno assicurato che queste attività saranno svolte in conformità con l’Outer Space Treaty (OST), un documento del 1967 che fornisce le basi per il diritto spaziale internazionale. L’OST proibisce alle nazioni di rivendicare la sovranità sui territori situati al di fuori della Terra, ma non impedisce l’uso e la vendita delle rispettive risorse.