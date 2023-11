Ultime Notizie » Calcio in TV » Diretta Calcio: Oggi Juventus-Inter Streaming, Roma-Udinese Gratis, dove vedere partite in TV. Cagliari-Monza alle 12:30

Dove vedere in tv le partite di calcio oggi domenica 26 novembre 2023. In evidenza, per la 13esima giornata del massimo campionato italiano, il big match Juventus-Inter, il 181° Derby d’Italia in Serie A. In Serie B occhi puntati su Ternana-Palermo e Catanzaro-Cosenza, mentre in Europa da vedere Tottenham-Aston Villa e Everton-Manchester United (Premier League)Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12.30 Cagliari-Monza (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Sestri Levante-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

12.30 Roma-Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN

13.00 Nizza-Tolosa (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

13.00 Torino-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 Bristol City-Manchester United (Women’s Premier League) – DAZN

14.00 Villarreal-Osasuna (Liga) – DAZN

14.00 Torres-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

14.00 Fiorenzuola-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

14.00 Lumezzane-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.00 Empoli-Genoa (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.30 AZ-Volendam (Eredivisie) – MOLA

15.00 Zona Serie A – DAZN

15.00 Frosinone-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Empoli-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

15.00 Tottenham-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT ARENA

15.00 Napoli-Juventus (Serie A femminile) – DAZN

16.15 Ternana-Palermo (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Catanzaro-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Real Sociedad-Siviglia (Liga) – DAZN

16.15 Crotone-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.15 Giugliano-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

17.30 Everton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT 4K

17.30 Hoffenheim-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

18.00 Roma-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La sfida tra Roma e Udinese, in programma per la 13ª giornata della Serie A 2023/24, si svolgerà domenica 26 novembre alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. L’Udinese ha mantenuto l’imbattibilità nelle ultime quattro partite di Serie A in cui è riuscita a segnare almeno un gol contro la Roma (3 vittorie, 1 pareggio). L’ultima volta che l’Udinese ha perso contro la Roma pur segnando risale al 23 settembre 2017 (1-3), con Dzeko e El Shaarawy a segno per i giallorossi e Stryger Larsen per l’Udinese.

18.00 Sampdoria-Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

18.30 Cadice-Real Madrid (Liga) – DAZN

18.30 Sorrento-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

18.30 Picerno-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

18.30 Turris-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

20.00 Botafogo-Santos (Brasileirão) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

20.00 Atletico Mineiro-Gremio (Brasileirão) – MOLA

20.45 Juventus-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Il match tra Juventus e Inter, valido per la 13ª giornata della Serie A 2023/24, si svolgerà domenica 26 novembre alle 20:45 presso lo stadio Allianz Stadium di Torino. La Juventus ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro l’Inter in Serie A, mantenendo la porta inviolata nelle due partite più recenti. L’ultima volta che la Juventus ha ottenuto almeno tre vittorie consecutive senza subire gol contro l’Inter in campionato è stata nel 1977, con Giovanni Trapattoni come allenatore.

20.45 Lione-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

21.00 Betis-Las Palmas (Liga) – DAZN

22.00 River Plate-Instituto (Campionato argentino) – SPORTITALIA, MOLA e ONEFOOTBALL

22.30 Fortaleza-Palmeiras (Brasileirão) – SILIVE, MOLA e ONEFOOTBALL

22.30 Internacional-Bragantino (Brasileirão) – MOLA e ONEFOOTBALL

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

