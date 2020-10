Diretta GIRO: Demare vince all'arrivo di Rimini, sprint vincente e poker.

DIRETTA GIRO – Arnaud Demare ha vinto l’11a tappa del 103esimo Giro d’Italia di ciclismo, da Porto Sant’Elpidio (Fermo) a Rimini, lunga 182 chilometri. Per il francese è il quarto successo in questa edizione della corsa rosa. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia di leader della classifica generale.

Domani si corre la Cesenatico-Cesenatico di 204 Km: Tappa che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli.

Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi mercoledì 14 ottobre. Nella 11esima tappa con partenza da Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo nelle Marche), arrivo a Rimini (Emilia-Romagna), i ciclisti dovranno percorrere 182 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa quasi completamente pianeggiante che percorre per la sua quasi interezza la strada statale costiera Adriatica con una breve deviazione per scalare il Monte San Bartolo salendo da Pesaro dopo aver percorso su strade larghe e sostanzialmente rettilinee i primi 100 km. I successivi 20 km sono sempre praticamente diritti lungo la SS 9 via Emilia prima di un breve tratto con facili saliscendi che toccano Misano Monte, Coriano e Cerasolo prima del finale che attraverso Santarcangelo di Romagna porta a Rimini. Per un totale di 182 Km di una frazione che sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri molto impegnativi nel tratto che va dai 5 km ai 2 km all’arrivo. Sempre su strade ampie e ben pavimentate si affronta un susseguirsi di cambi di direzione con una strettoia a circa 2500 m dall’arrivo. Dopo oltre 1 km diritto la corsa effettua una grande svolta tramite due ampie curve a sinistra intervallate da oltre 100 m. L’ultima immette nel rettilineo finale di 600 m su asfalto di larghezza 8 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa, quella di ieri.

L’ultima tappa, la numero 10 della Corsa Rosa, la Lanciano – Tortoreto di 177 Km, è stata vinta dallo slovacco Peter Sagan il quale dopo l’arrivo ha dichiarato:

“Ho vinto con il mio stile, facendo spettacolo! Siamo stati tutto il giorno in fuga. Avevo una buona gamba, dopo essere rimasto da solo in salita ho cercato di prestare attenzione nel tratto in discesa e poi sono andato a tutta nei chilometri finali. Sono veramente contento di questo successo, finalmente ho trovato la vittoria dopo tanto tempo!”.

Il portoghese Joao Almeida si è confermato maglia rosa:

“Anche oggi un lavoro perfetto da parte della squadra. Nel finale ci ho provato e ho guadagnato qualche secondo con l’abbuono sul traguardo. Complessivamente una buona giornata”.

Guarda gli highlights della 10a tappa del Giro d’Italia 2020 con le immagini più belle dove Peter Sagan è finalmente riuscito a centrare la vittoria con una fuga prepotente.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 11 di oggi mercoledì 14 ottobre 2020, la Porto Sant’Elpidio Rimini di 182 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 12:05 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: