Dove vedere Italia Olanda streaming e diretta tv – Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 14 ottobre 2020 si gioca Italia Olanda in diretta streaming su Rai Uno in chiaro. Partita valida per la quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League. All’andata, giocata il 7 settembre in Olanda, la Nazionale di Mancini si era imposta 0-1 grazie al goal realizzato dall’interista Barella (video highlights a fondo articolo). Partita funestata dal gravissimo infortuio occorso a Zaniolo.

Dove vedere Italia Olanda streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Italia Olanda questa sera alle 20:45 di oggi mercoledì 14 ottobre 2020 sull’erba dello “Gewiss Stadium” di Bergamo, viene trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis per tutti su RaiPlay (link https://www.raiplay.it).

Ecco le probabili formazioni di Italia Olanda:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. DT Mancini.

Olanda (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; De Jong, Van de Beek; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay. DT De Boer.