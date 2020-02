Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Brescia, Lazio-Inter, Cagliari-Napoli, e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

12:00 Genoa-Chievo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:00 Siviglia-Espanyol (Liga) – Dazn.

12:30 Diretta Udinese-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Abbattista. Si apre con la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Verona il programma della 24esima giornata di campionato. I friulani contano al momento 25 punti in classifica e sono reduci dal pareggio di Brescia conquistato nei minuti di recupero grazie alla rete di De Paul. C’è tanta curiosità d’altro canto attorno alla prova del Verona, al termine della scorsa settimana sesto solitario in classifica dopo lo storico successo casalingo in rimonta per 2-1 ai danni della primatista Juventus.

Diretta Udinese Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Juventus-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:00 Leganes-Betis (Liga) – Dazn

14:30 Ajax-Rkc (Eredivisie) – Dazn

14:30 Franciacorta-Mantova (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Foggia-Brindisi (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Palermo-Biancavilla (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Grosseto-Monterosi (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Juventus-Brescia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Chiffi. Juventus in campo alle ore 15 della domenica contro il Brescia per la 24esima giornata di Serie A. I bianconeri vengono, in campionato, dalla sconfitta subita in rimonta sul campo del Verona, a causa della quale si sono visti prima avvicinare dalla Lazio ora a -1 e poi raggiungere dall’Inter dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby. Situazione critica per i lombardi, con il tecnico Diego Lopez al suo esordio in trasferta dopo l’1-1 casalingo con l’Udinese della scorsa giornata del torneo. CR7 Cristiano Ronaldo non convocato.

Diretta Juventus Brescia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Sampdoria-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Sassuolo-Parma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Frosinone-Perugia (Serie B) – Dazn

15:00 Cremonese-Trapani (Serie B) – Dazn

15:00 Aston Villa-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Lione-Strasburgo (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Pro Patria-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monza-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Imolese-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Feralpisalò-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catanzaro-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Reggina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Colonia-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Eibar-Real Sociedad (Liga) – Dazn

17:00 Brest-St Etienne (Ligue 1) – Dazn

17:00 Reims-Rennes (Ligue 1) – Dazn

17:30 Arsenal-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Pontedera-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Alessandria-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Albinoleffe-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pistoiese-Siena (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Reggio Audace-Arzignano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sambenedettese-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vicenza-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Avellino-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Picerno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Rende (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Paganese-Rieti (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ternana-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Cagliari-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Doveri. Cagliari e Napoli, due delle compagini più in difficoltà in questo momento del torneo, si affrontano oggi pomeriggio alle 18 per la 24esima giornata di Serie A. I sardi vengono dall’ennesima sconfitta di questo periodo, l’1-0 subito a Marassi per mano del Genoa e sono fermi a 32 punti. Peggiore di 2 lunghezze la situazione di classifica dei partenopei, superati nuovamente in casa questa volta dal sorprendente Lecce nel match del San Paolo col finale di 2-3.

Diretta Cagliari Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Athletic-Osasuna (Liga) – Dazn.

20:45 Diretta Lazio-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Rocchi. Il big match della 24esima giornata di campionato è quello in programma questa sera alle 20:45 all’Olimpico di Roma tra Lazio ed Inter, rispettivamente seconda e prima a pari merito con la Juventus nella classifica uscita dopo lo svolgimento dello scorso turno di serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria di misura sul campo del Parma, mentre i nerazzurri dalla spettacolare rimonta del derby, dove hanno chiuso 4-2 dopo essere stati sotto di due gol al termine del primo tempo.

Diretta Lazio Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Empoli-Pisa (Serie B) – Dazn

21:00 Real Madrid-Celta (Liga) – Dazn

21:00 Lilla-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e live streaming gratis link legali e non Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Milan-Torino a Chievo-Salernitana, poi la Champions League.



Tra le partite da vedere domani il posticipo della 24a giornata di Serie A Milan-Torino delle 20:45 e quello di Serie B Chievo-Salernitana delle ore 21:00. Martedì 18 febbraio iniziano le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League: Borussia-PSG e Atletico Madrid-Liverpool entrambe con inizio alle ore 21:00. Mercoledì 9 febbraio in campo la nostra Atalanta che riceverà a San Siro il Valencia: si giocherà alle 21 in contemporanea a Tottenham-RB Lipsia. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.