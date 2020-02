Atalanta-Roma 2-1, rimonta con rafforzamento zona Champions.

DIRETTA CALCIO – L’Atalanta ha battuto in rimonta la Roma con il risultato finale di 2-1 nell’anticipo della 24a giornata di Serie A. Una vittoria che permette alla formazione di Gasparini di rafforzare il quarto posto in classifica salendo a quota 45 punti, sei in più proprio sulla Roma che resta al quinto posto. La Roma ha perso tre partite in Serie A di fila per la prima volta da maggio 2014.

Allo scadere del primo tempo passa in vantaggio la Roma con Dzeko (45′) astuto nel sfruttare una disattenzione di Palomino.

Tabellino di Atalanta-Roma 2-1.

Sarà proprio il difensore argentino, nella ripresa a pareggiare al 50′. Al 59′ la rimonta viene completata da, in gol 19 secondi dopo l’ingresso in campo (al posto di Zapata).

Marcatori gol: 45′ Dzeko (R), 50′ Palomino (A), 59′ Pasalic (A).

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (83′ Malinovskyi), Zapata (59′ Pasalic), Gomez (86′ Muriel). All. Gasperini.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini (68′ Veretout); Kluivert (62′ Carles Perez), Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti (78′ Villar); Dzeko. All. Fonseca.

Ammoniti: Mancini (R), Mkhitaryan (R), Gosens (A), Fazio (R), Carles Perez (R), Djimsiti (A).