Juventus battuta al Bentegodi: 2-1 del Verona, CR7 10° gol consecutivo.

DIRETTA CALCIO – Il Verona ha battuto, in rimonta, la capolista Juventus con il risultato di 2-1. Dopo un primo tempo ben giocato dai scaligeri protetti anche dalla fortuna con i pali, presi da Douglas Costa e Ronaldo, che hanno negato il gol ai bianconeri, la Juventus passa in vantaggio al 65′ con CR7 Cristiano Ronaldo al suo decimo gol consecutivo in Serie A. Al 76′ Borini riporta in parità il punteggio sfruttando una errore di Pjanic in difesa. All’86’ Pazzini realizza un calcio di rigore concesso con l’aiuto del VAR (mani di Bonucci su tiro da calcio d’angolo).

La Juventus, alla sua seconda sconfitta consecutiva in trasferta (dopo quella di Napoli con lo stesso risultato di 2-1) resta prima in classifica con 54 punti e aspetterà il risultato del derby della Scala di domenica Inter-Milan con

la squadra di Conte a quota 51 e che potrebbe, vincendo, agganciarla in vetta.

Il Verona conquista il suo ottavo risultato utile consecutivo (4 vittorie e 4 pareggi) e sale al sesto posto in classifica con 34 punti scavalcando il Bologna con 33 punti.

Il tabellino di Verona-Juventus 2-1.

Marcatori gol: 65′ CR7 Cristiano Ronaldo (J), 76′ Borini (V), 86′ rigore di Pazzini (V).

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso (58′ Verre), Lazovic (79′ Dimarco); Pessina, Zaccagni (70′ Pazzini); Borini. Allenatore Juric.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (82′ De Sciglio), Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (72′ Ramsey), Higuain (59′ Dybala), Ronaldo. Allenatore Sarri.

Ammoniti: Alex Sandro (J), Lazovic (V), Pessina (V), Dybala (J),