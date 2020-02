Bellissimo Derby vinto dall'Inter: 4-2 sul Milan in rimonta.

DIRETTA CALCIO – A San Siro si è svolto un grande spettacolo. Il primo tempo dominato dal Milan che lo ha chiuso in vantaggio per 2 a 0. Il secondo tempo la trasformazione dell’Inter di Conte che ha saputo rimontare lo svantaggio e segnare quattro gol. Un legno a testa anche per Eriksen e Ibra.

Una vittoria importante, non solo perchè l’Inter non vinceva quattro derby di fila dal secolo scorso, ma anche perchè permette ai nerazzurri di raggiungere la Juventus in vetta alla classifica (54 punti), lasciandosi dietro la Lazio di un punto (53 punti). E domenica prossima c’è Lazio-Inter!

Per la seconda volta nella storia della Serie A l’Inter vince in rimonta contro il Milan dopo essere andata sotto di almeno due gol, la prima è stata nel novembre 1949 (6-5).

Il tabellino di Inter-Milan 4-2.

In questa stagione, tra andata e ritorno Inter e Milan hanno colpito sette legni.

Marcatori gol: 40′ Rebic (M), 45+1′ Ibrahimovic (M), 51′ Brozovic (I), 53′ Vecino (I), 70′ De Vrij (I), 93′ Lukaku (I).

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (80′ Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez (72′ Eriksen), Lukaku. Allenatore Conte.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (79′ Leao), Kessié (81′ Paquetá), Bennacer, Rebic (84′ Bonaventura); Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Ammoniti: Vecino (I), Skriniar (I), Barella (I), Kessié (M).