Ultime Notizie » arrivo tappa » GIRO Streaming Oggi Tappa 11: Arrivo Montalcino Diretta Rai TV | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi mercoledì 19 maggio la 11a tappa della Corsa Rosa, giunta alla 104esima edizione: partenza Perugia, arrivo Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage). Per un totale di 161 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Tappa molto impegnativa per l’altimetria che presenta quasi 2500 m di dislivello e per i 4 settori di sterrato che complessivamente propongono 35 km di sterrato negli ultimi 70. Avvicinamento di circa 90 km su strade ampie a volte articolate fino a raggiungere Torrenieri dove si affronta il primo settore sterrato con una parte impegnativa di discesa. Superati Buonconvento e Bibbiano si incontra il secondo settore sterrato che presenta un passaggio a livello prima di attraversare il torrente Ombrone. Qui inizia la prima parte di salita di quasi 6 km che nella parte centrale presenta pendenze attorno al 16%. La strada si snoda sterrata nel bosco con una ininterrotta serie di curve. Ritrovato l’asfalto c’è il GPM del Passo del Lume Spento. Si scende su Montalcino e alle porte della città si svolta per Castelnuovo dell’Abate dove si trovano in rapida successione gli ultimi due settori sterrati. Dopo Tavernelle la strada sale marcatamente fino a ritrovare il percorso precedente al GPM per raggiungere quindi l’arrivo.

Ultimi chilometri > Si scende su Montalcino dove poco dopo l’ultimo km si entra nell’abitato attraversandolo su strade strette dal fondo lastricato. Ultima svolta a sinistra per salire lungo il rettilineo di arrivo di 200 m su fondo asfaltato.

Altimetria della tappa di oggi Perugia-Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage)



Chi ha vinto la 10a Tappa del Giro d’Italia corsa lunedì

La decima tappa del Giro d’Italia, da L’Aquila a Foligno, 139 km, si è conclusa in volata: finalmente a segno lo slovacco Peter Sagan davanti al colombiano Gaviria e a Cimolai. Il colombiano Egan Bernal, maglia rosa domenica a Campo Felice, resta al comando senza problemi.

Seconda vittoria di tappa per Peter Sagan al Giro dopo la 10a tappa a Tortoreto Lido dello scorso anno.

al Giro dopo la 10a tappa a Tortoreto Lido dello scorso anno. Questa è la diciottesima vittoria di tappa per Sagan in un grande giro. Su 15 partecipazioni in gradi giri, ha chiuso a secco di vittorie solo al Tour de France 2014.

Per Fernando Gaviria è l’8° podio in una tappa del Giro (5 vittorie, 3 secondi posti). Per Davide Cimolai è il terzo podio, tutti quest’anno: 2° a Canale e Termoli, 3° oggi a Foligno.

Il vincitore di tappa Peter Sagan:

“Sono molto contento e ringrazio tutta la squadra che ha fatto un ottimo lavoro sopratutto sulle ultime due salite. Hanno tenuto la corsa sotto controllo. Poi Maciej Bodnar e Daniel Oss mi hanno portato in ottima posizione all’ultima curva così ho potuto lanciare il mio sprint. Con la vittoria di tappa è arrivata anche la Maglia Ciclamino ma non sarà facile difenderla. Abbiamo fatto solo metà del Giro e la metà più dura deve ancora arrivare. In ogni caso, sono contento di essere nuovamente al Giro. Mi piace correre in Italia”.

La Maglia Rosa Egan Bernal ha dichiarato:

“È stato speciale correre con questa Maglia Rosa. Voglio portarla fino a Milano ma la strada è ancora lunga e dovrò rimanere concentrato ogni momento. Prima dello sprint intermedio, ho sentito il direttore sportivo chiedere a Gianni Moscon e Jhonathan Narvaez di provarci. Mi sono messo a ruota di Pippo [Ganna], quindi è stato facile allungare. Ho preso solo un secondo ma il Giro non sarà deciso da secondi quanto dai minuti di distacco delle grandi salite. Non vedo il Giro come una sfida mentale tra Remco [Evenepoel] e me. Tutti i corridori che sono entro il minuto di distacco in classifica sono ancora in lizza per la vittoria finale”.

LIVE! Dove vedere la Tappa di oggi 19 maggio del Giro d’Italia Streaming Video e Diretta TV



La tappa 11 di oggi mercoledì 19 maggio 2021, la Perugia-Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage) di 162 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.