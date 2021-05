Ultime Notizie » arrivo tappa » GIRO d’Italia Streaming Oggi Tappa 10: Partenza L’Aquila, Arrivo Foligno Diretta Rai TV | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi lunedì 17 maggio la 10a tappa della Corsa Rosa, giunta alla 104esima edizione: partenza L’Aquila, arrivo Foligno. Tappa breve ondulata con finale perfettamente pianeggiante. Nella prima parte si scalano la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Segue il Valico della Somma (GPM e ultima asperità di giornata). Finale piatto su strade larghe e quasi sempre rettilinee. Da segnalare diversi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Per un totale di 139 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri lineari fino ai 2000 m all’arrivo dove si affrontano in rapida successione una curva a destra e due a sinistra che immettono ai 1300 m nella strada di arrivo interrotta ai 500 m da una lieve semicurva. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto.

Altimetria della tappa di oggi L’Aquila-Foligno



Chi ha vinto la 9a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

Egan Bernal ha conquistato la 9a tappa imponendosi sul traguardo in sterrato di Campo Felice. Il colombiano ha ripreso i due corridori in fuga Geoffrey Bouchard e Koen Bouwmans negli ultimi metri ottenendo il suo primo successo di tappa in un grande giro e andando ad indossare la Maglia Rosa.

Giulio Ciccone e Aleksandr Vlasov hanno chiuso alle spalle del colombiano dopo 7″, precedendo Remco Evenepoel e Daniel Martin giunti a 10″. Damiano Caruso, Romain Bardet, Marc Soler, Davide Formolo, Simon Yates, Emanuel Buchmann e Hugh Carthy a 12″ mentre l’ex Maglia Rosa Attila Valter è giunta al traguardo dopo 49″.

In classifica generale Bernal ha 15″ di vantaggio su Evenepoel.

Prima vittoria di tappa in un grande giro per Egan Bernal. È il 30esimo successo per i corridori colombiani al Giro d’Italia. Egan Bernal è il quinto colombiano ad indossare la Maglia Rosa, dopo Rigoberto Uran, Nairo Quintana, Fernando Gaviria ed Esteban Chaves. Nonostante Attila Valter sia scivolato al 5° posto in classifica generale, la top 3 della generale è composta da corridori Under 26, che si contendono anche la Maglia Bianca: Egan Bernal, Remco Evenepoel e Aleksandr Vlasov.

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Rosa Egan Bernal:

“Sono stati due anni difficili per me, mentalmente e fisicamente. Vincere di nuovo è importante per il mio morale ma anche per la squadra. Nel finale pensavo che ci fossero ancora dei corridori davanti. Ero talmente concentrato che non ero sicuro di aver tagliato il traguardo per primo, ero nel mio mondo. Mi sono emozionato molto quando ho capito di avercela fatta. Gli ultimi 1,5 km di sterrato sono stati quattro minuti di pura sofferenza, ero concentrato solo su di me, non ho mai guardato gli altri corridori. Ho ancora qualche dubbio sulla schiena, mi sottopongo a sessioni di fisioterapia prima e dopo ogni tappa. Però adesso voglio solo godermi questo successo e la Maglia Rosa ottenura nel paese dove sono cresciuto ciclisticamente e che amo tanto”.

La tappa 10 di oggi lunedì 17 maggio 2021, la L’Aquila-Foligno di 139 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.