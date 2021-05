Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » ATALANTA JUVENTUS Streaming TV, dove vedere la Finale Coppa Italia 2020-2021

Atalanta Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 19 maggio 2021 si gioca sul campo neutro del Mapei Stadium (dove torna il pubblico sugli spalti) di Reggio Emilia la Finale della Coppa Italia 2020-2021 Atalanta-Juve con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane .

Sono 16 i precedenti in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: 6 successi bianconeri contro 4 della Dea (6 pareggi completano il quadro). Ma mentre l’Atalanta ha vinto solo una volta la Coppa Italia (l’unica vittoria risale al 1963, 3-1 in finale contro il Torino), per la Vecchia Signora i trofei sono già 13: questa sera tenterà di conquistare il 14°. Chi vince questa sera avrà la possibilità di giocare contro l’Inter di Conte, che ha vinto lo scudetto, nella prossima edizione della Supercoppa. Ecco dove vedere Atalanta Juventus streaming e tv.

Atalanta Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla in Streaming



Atalanta Juventus sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Atalanta Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



Dopo la terza qualificazione in Champions di fila, il Gasp ha dichiarato: “Coppa all’Atalanta come scambio con la Juve per battere il Milan? Stupidate”. Il tecnico dell’Atalanta alla vigilia: “Vincere sarebbe la ciliegina su questi cinque anni eccezionali”. Freuler: “Sogni da bambino di alzare un trofeo: siamo carichi […] Gli stimoli non me li dà la Juventus, ma giocare una finale. Siamo davanti alla Juve in campionato e l’abbiamo già battuta in campionato. Siamo consapevoli di poter vincere”. Andrea Pirlo può diventare il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da tecnico, dopo Luis Monti, Carlo Parola e Dino Zoff.

⚽ Queste le probabili formazioni di Atalanta Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Alex Sandro. Indisponibili: Bonucci (distorsione).

L’uomo delle grandi sfide, in casa Juventus, è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato 9 gol nelle ultime 10 finali in tutte le competizioni ma è rimasto a secco in 3 delle 5 più recenti. Dall’altra parte, Gasperini punterà su Duvan Zapata, che è il giocatore che ha segnato più gol alla Juventus dal 2016/2017 a oggi: 7 in 10 partite.