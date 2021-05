Ultime Notizie » arrivo tappa » Diretta GIRO d’Italia 15a Tappa Oggi: Partenza Grado, Arrivo Gorizia (147 Km) su Rai TV Streaming Gratis | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi domenica 23 maggio la 15a tappa della 104esima edizione della Corsa Rosa: partenza Grado, arrivo Gorizia. Per un totale di 147 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Tappa breve caratterizzata da un circuito transfrontaliero (Italia/Slovenia) di circa 40 km. Avvicinamento pianeggiante fino a Sagrado dove si scala il Monte San Michele e si entra quindi a Mossa nel circuito che presenta una ripida salita di circa 2 km a Gornje Cerovo classificata GPM per tutti i tre passaggi e diversi altri saliscendi abbastanza impegnativi. Dopo il terzo passaggio si rientra in Italia da San Floriano del Collio per attraversare la parte Nord i Gorizia e rientrare in Slovenia e attraversare Nova Gorica.

Ultimi chilometri > Ultimi 5 km in parte in Slovenia e in parte in Italia. Dopo Piazza Europa (trg Evrope) si scala un strappo di circa 1 km con pendenze fino al 14% seguito da una discesa impegnativa che riporta in Italia. Nell’ultimo chilometro da segnalare un breve tratto in pavé. Rettilineo finale di 300 m interamente su asfalto.

Altimetria della tappa di oggi Grado-Gorizia

Chi ha vinto la 14a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

La 14a tappa del Giro d’Italia, la Cittadella-Monte Zoncolan di 205 Km, è stata vinta in volata da Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) arrivato in solitaria a braccia alzate sul traguardo posto in cima al Kaiser Zoncolan. Jan Tratnik (Bahrain Victorious) secondo a 26″ dal primo, Alessandro Covi (UAE Team Emirates) a 59” e Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 1’43”. Con questo risultato il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ha aumentato il suo vantaggio in Maglia Rosa: al secondo posto in classifica generale c’è Simon Yates (Team BikeExchange) a 1’33”.

Il vincitore di tappa Lorenzo Fortunato:

“Alberto Tomba che abita nella mia stessa città, Castel dei Britti, ha visto la tappa a casa della mia famiglia con mio papà, credo di averli resi felici con questo successo. Ringrazio tutto lo staff del mio team, la Eolo-Kometa. Tra questi Ivan Basso e Alberto Contador che hanno vinto tutto. Ivan ha vinto proprio qui, in vetta allo Zoncolan nel 2010. Questa mattina mi ha detto: vai in fuga, attacca sullo Zoncolan e vinci. Così ho fatto. Ivan ci credeva più di me. Questo successo è un punto di partenza per me e per il team, da oggi cresceremo ancora. Non avevo mai fatto lo Zoncolan ma l’ho sempre vista come una salita mitica. È bellissimo vincere qui”.

La Maglia Rosa Egan Bernal:

“L’Astana voleva vincere la tappa. Ci hanno chiesto se lo volevamo anche noi così da tirare insieme ma abbiamo risposto che per noi andava bene anche se la fuga fosse arrivata. Hanno tirando molto forte, avevano molta fiducia in Aleksandr Vlasov. La discesa dopo il GPM di Monte Rest era molto tecnica e siamo rimasti in pochi davanti, mancavano ancora tanti km al traguardo e gli altri corridori sono rientrati. Ho sempre detto che ci sono più contendenti per la Maglia Rosa. Oggi mi aspettavo un attacco di Simon Yates, ha corso bene, mi è sembrato molto forte. Sono sicuro che resterà uno dei contentendi per la vittoria fino alla fine e sono contento che oggi ho potuto seguirlo quando ha attacato”.

La tappa 15 di oggi domenica 23 maggio 2021, la Grado-Gorizia di 147 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.