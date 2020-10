Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi sabato 24 ottobre. Nella 20a e penultima tappa con partenza da Alba e arrivo in salita a Sestriere, i ciclisti dovranno percorrere 190 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa alpina di oltre 3500 m di dislivello. Dopo una fase di avvicinamento da Alba fino a Pinerolo attraverso la pianura per strade mediamente ampie e rettilinee si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a Sestriere (non si passa sul traguardo). Discesa fino a Cesana Torinese per risalire a Sestriere attraverso Sauze di Cesana. Si passa quindi sul traguardo con l’assegnazione di un GPM. Nuova discesa su Cesana Torinese per un secondo giro di circuito e arrivo in salita a Sestriere. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri tutti sulla SP 215 con carreggiata di media ampiezza e ben pavimentata. Da segnalare una breve galleria (100 m) in località Grangesises e una piccola rotatoria ai 300 m dall’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 250 m su asfalto largo 7 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto la tappa di ieri.

L’ultima tappa, la numero 19 corsa ieri e modificata nella partenza dopo la richiesta dei ciclisti per le avverse condizioni atmosferiche, la Abbiategrasso – Asti di 124 Km, è stata vinta dal ceco Josef Cerny (CCC Team) in solitaria. L’olandese Wilco Kelderman ha conservato la maglia rosa.

In vetta alla classifica generale è tutto rimasto invariato, con l’australiano Jai Hindley secondo a 12″ dalla vetta e l’inglese Tao Geoghegan Hart terzo a soli 15″.

Guarda gli highlights della 19a tappa del Giro d’Italia 2020, con la vittoria del ceco Cerny in fuga solitaria.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 20 di oggi sabato 24 ottobre 2020, la Alba – Sestriere di 190 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 11:00 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: