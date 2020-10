Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi giovedì 22 ottobre. Nella 18a tappa con partenza da Pinzolo e arrivo in salita a Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), i ciclisti dovranno percorrere 207 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappone alpino con sole quattro salite per oltre 5400 m di dislivello. Partenza in salita sul Passo Campo Carlo Magno che porta in Val di Sole e dopo circa 45 km si affronta l’inedito (strada di apertura recentissima) Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental. La lunga discesa su strade ampie, ben pavimentate serpeggianti a mezza costa porta ai sobborghi di Merano dove si riprende a salite da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero. Si affronta quindi lo Stelvio [2758 m] dal versante più impegnativo (quasi 25 km al 7,5% di cui metà oltre i 2000 m) e quindi immediatamente dopo la lunghissima discesa (numerose brevi gallerie nella parte centrale) la salita finale ai laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > La salita finale di quasi 9 km attorno al 7% porta alle Torri di Fraele circa a 2 km dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale che si costeggia per circa 1 km perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 m sono in leggera salita al 3,5 % circa. Rettilineo finale di 200 m in asfalto largo 6,5 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa.

L’ultima tappa, la numero 17 corsa ieri, la Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio di 203 km, è stata vinta dall’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team) in solitaria davanti a Hermann Pernsteiner (Bahrain – McLaren) e Thomas De Gendt (Lotto Soudal), suoi compagni di fuga.

La maglia rosa resta nelle mani di Joao Almeida che è arrivato con il gruppo dei contendenti per la generale dopo 5’11”: il portoghese della Deceuninck-Quick Step tiene a distanza Wilco Kelderman (Sunweb) a 17″, mentre Vincenzo Nibali scivola al 7° posto con un ritardo di 3’31”.

Guarda gli highlights della 17a tappa, corsa ieri, del Giro d’Italia 2020, e con le montagne dolomitiche come protagoniste: una tappa vinta dall’australiano Ben O’Connor.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 18 di oggi giovedì 22 ottobre 2020, la Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) di 207 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 10:15 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: