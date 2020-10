Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi venerdì 23 ottobre. Nella 19a e terzultima tappa con partenza da Morbegno e arrivo Asti, i ciclisti dovranno percorrere 258 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa parzialmente di recupero, adatta ai velocisti, ma non perfettamente piatta. Da Morbegno si segue il lato nord della valle fino all’imbocco del lago di Como. Qui la carreggiata si restringe per tutto il tratto lungo la riva del lago fino a Como (il tratto è caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie e dall’attraversamento di numerosi centri cittadini). Dopo Como la corsa attraversa tutta la pianura Padana fino a raggiungere Casale Monferrato per strade ampie e rettilinee in cui occorre segnalare negli attraversamenti cittadini numerosi ostacoli urbani come rotatorie, dossi e spartitraffico. Unica piccola asperità l’ascesa all’Abbazia di Masio prima degli ultimi chilometri assolutamente pianeggianti. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi 5 km completamente pianeggianti con diverse rotatorie (che comportano alcuni restringimenti in entrata e uscita) fino all’ultimo chilometro. Due curve sinistra-destra tra l’ultimo km e i 550 m portano al rettilineo finale. Arrivo su asfalto di larghezza 7,5 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa.

L’ultima tappa, la numero 18 corsa ieri, la Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) di 207 Km, è stata vinta dall’australiano Jai Hindley (Team Sunweb). Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) e Pello Bilbao (Bahrain – McLaren).

(Team Sunweb), giunto in quinta posizione al traguardo a 2’18” dal vincitore, è il nuovo leader della classifica generale e veste la

Guarda gli highlights della 18a tappa, corsa ieri, del Giro d’Italia 2020, con protagonisti il mitico Stelvio, Cima Coppi della corsa quest’anno e il duo Sunweb Hindley-Kelderman. Il primo ha vinto la tappa di oggi, il secondo è la nuova maglia rosa.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 19 di oggi venerdì 23 ottobre 2020, la Morbegno – Asti di 258 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 10:00 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: