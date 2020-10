Sassuolo Torino streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a dare vita all’anticipo della 5a giornata di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia: fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi venerdì 23 ottobre 2020. Il Sassuolo di De Zerbi, reduce da tre vittorie ed un pareggio che lo hanno portato a -2 dalla vetta occupata dal Milan, affronta un Torino ancora a zero punti ma con una gara da recuperare. Andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo Torino streaming e diretta tv.

La partita di calcio Sassuolo Torino in diretta tv con i canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di venerdì 23 ottobre 2020.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Streaming online gratis per gli abbonati grazie al servizio SkyGo (link > https://skygo.sky.it/) gratis per gli abbonati e disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet.

A pagamento per tutti con(link > https://www.nowtv.it).

Le alternative per vedere il match Sassuolo Torino online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui).

Le probabili formazioni di Sassuolo Torino.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore De Zerbi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo.