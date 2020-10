Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi domenica 18 ottobre. Nella 15esima tappa con partenza dalla Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) e arrivo a Piancavallo (Aviano, in provincia di Pordenone) con la Salita Pantani, i ciclisti dovranno percorrere 185 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa di montagna con ampi tratti di discesa o pianeggianti tra le salite. Si supera il GPM del Sella Chianzutan su strade mediamente ampie e in buono stato prima della lunga discesa fino a Tolmezzo. Segue, su strada a carreggiata ristretta) il GPM di Forcella di Monte Rest (dove si segnalano alcune gallerie in tornante, con numerosi tornanti sia a salire sia a scendere) La discesa successiva porta poi al GPM di Pala Barzana con alcuni passaggi cittadini articolati in salita. Discesa abbastanza impegnativa seguita da una galleria di oltre 4 km in leggera discesa perfettamente illuminata e con fondo perfetto. Il percorso diventa quindi pianeggiante fino a Aviano dove inizia la salita finale intitolata al mitico Marco Pantani. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi 15 km interamente in salita. Primi 10 km molto ripidi sempre attorno al 9% con punte del 14%. Al km 10,9 la strada spiana e scende leggermente per ricominciare a salire (si attraversa una galleria paravalanghe) con pendenze più moderate (max 8%). Ultimo km piuttosto articolato sempre leggermente a salire. Arrivo su ampia semicurva all’1,5% di 100 m, largo 7,5 m su asfalto. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa, quella di ieri.

L’ultima tappa, la numero 14 della Corsa Rosa, la Cronometro Conegliano Valdobbiadene di 34,1 km, è stata vinta da Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers).

La João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha fatto registrare il sesto miglior tempo e ha aumentato il vantaggio in classifica generale: 56 secondi sul secondo Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Guarda gli highlights della 14a tappa, corsa ieri, del Giro d’Italia 2020, vinta con una grandissima prestazione dal nostro Filippo Ganna.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 15 di oggi domenica 18 ottobre 2020, la Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) – Piancavallo Aviano di 185 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 11:05 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: