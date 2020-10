Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi mercoledì 21 ottobre. Nella 17a tappa con partenza da Bassano del Grappa e arrivo in salita a Madonna di Campiglio, i ciclisti dovranno percorrere 203 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa di alta montagna con arrivo in salita. Si risale brevemente la Valdastico per scalare il lato destro della valle fino a Forcella Valbona attraverso Tonezza del Cimone. Salita molto lunga con pendenze costanti e soprattutto caratterizzata da numerose gallerie brevi e con ottima visibilità. Si affronta quindi la lunga discesa fino a Calliano dove si scala il Monte Bondone da Aldeno (20 km al 6,8% medio, 15% max). Si scende quindi su Sarche per raggiungere, Terme di Comano e Tione di Trento (attraverso il Passo Durone). Si riprende quindi a risalire dapprima in falsopiano fino a Pinzolo e poi al 6% medio fino in prossimità degli ultimi 3 km dopo prima di Madonna di Campiglio. La frazione odierna del Giro sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Salita finale a partire da Carisolo di 12,5 km con pendenze molto costanti sempre attorno al 6,5%. Ultimi 2 km sostanzialmente pianeggianti dopo l’ingresso nell’abitato attraverso una breve galleria artificiale. Rettilineo di arrivo si 650 m, su strada ben pavimentata, asfaltata e all’arrivo di larghezza 6,5 m. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa.

L’ultima tappa, la numero 16 corsa ieri, la Udine – San Daniele del Friuli di 229 km, è stata vinta da Jan Tratnik. Lo sloveno, dopo uno sprint a due, ha preceduto sul traguardo l’australiano Ben O’Connor. Per Tratnik è il primo trionfo nella corsa rosa. Podio completato da Enrico Battaglin, anche lui della Bahrain-McLaren, davanti al polacco Kamil Malecki e al britannico Ben Swift.

La maglia rosa resta nelle mani di Joao Almeida che non molla la leadership generale: il portoghese della Deceuninck-Quick Step tiene a distanza Wilco Kelderman (Sunweb) guadagnando qualche secondo su tutti i diretti rivali, compreso Vincenzo Nibali.

Guarda gli highlights della 16a tappa, corsa ieri, del Giro d’Italia 2020, vinta dallo sloveno Jan Tratnik.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 17 di oggi mercoledì 21 ottobre 2020, la Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio di 203 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 10:20 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: