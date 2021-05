Ultime Notizie » arrivo tappa » Diretta GIRO d’Italia 18a Tappa Oggi: Rovereto-Stradella su Rai TV Streaming Gratis | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi giovedì 27 maggio la 18a tappa della 104esima edizione della Corsa Rosa: partenza Rovereto, arrivo Stradella. Per un totale di 231 Km di una frazione (la più lunga del Giro) che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Tappa che attraversa la Pianura Padana da nord verso sud. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Uniche asperità alcuni saliscendi concentrati negli ultimi 30 km.

Ultimi chilometri > Dopo la discesa di Canneto Pavese la corsa giunge praticamente senza curve fino al rettilineo finale di Stradella.

Altimetria della tappa di oggi Rovereto-Stradella, 231 km



Chi ha vinto la 17a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

La 17a tappa, la Canazei-Sega di Ala, è andata all’irlandese Daniel Martin arrivato al traguardo davanti a Joao Almeida e ad un brillante Simon Yates. La nuova generale vede Egan Bernal (Ineos Grenadiers) – giornata non adatta per il colombiano Maglia Rosa – al comando con 2’21” su Damiano Caruso, 3’23” su Simon Yates, 6’03” su Aleksandr Vlasov e 6’09” su Hugh Carthy.

Il vincitore di tappa Daniel Martin:

“Non pensavo di riuscire vincere. Il mio piano questa mattina era di andare all’attacco. Una volta in fuga, quando abbiamo iniziato la salita finale, non ero molto ottimista: sapevo che il vantaggio sul gruppo era esiguo ma mi sentivo ancora bene, quindi ho accellerato staccando i miei compagni di fuga su un tratto ripido. Avevo fatto la ricognizione di questa salita dopo il Tour of the Alps. È un salita davvero dura e sapevo quali erano le rampe più ripide. Speravo di mantenere un buon vantaggio fino ai 3 km dal traguardo, quando la strada spainava un po’ e poi andare a tutta fino alla fine. Non posso credere di aver vinto una tappa in questa una corsa bellissima che è il Giro”.

La Maglia Rosa Egan Bernal:

“Devo ringraziare Dani Martinez, mi ha aiutato tantissimo nel finale. Forse sarebbe stato meglio fare la ricognizione della salita di Sega di Ala perchè si è dimostrata essere veramente dura. Purtroppo è impossibile andare a vedere tutte le tappe prima del Giro. Alla fine non ho perso molto tempo, quindi è andata abbastanza bene per essere una giornata che non è stata tra le migliori. Ho provato a seguire Yates ma quando ho capito che non potevo stare con lui in salita, ho cercato di recuperare per evitare che Caruso rientrasse e mi staccasse. Non sono imbattibile e oggi altri corridori si sono dimostrati più forti di me. Adesso devo rimanere concentrato fino alla fine del Giro”.

LIVE! Dove vedere la Tappa di oggi del Giro d’Italia Streaming Video e Diretta TV



La tappa di oggi giovedì 27 maggio 2021, la frazione 18 del Giro (4 tappe al termine), la Rovereto-Stradella di 231 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.