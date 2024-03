Ultime Notizie » caffè » Cos’è un Flat White e cosa lo distingue da un Latte?

Una cosa è un flat white e un’altra è un latte, in cosa differiscono? Mentre uno offre un sapore più pronunciato di caffè e una consistenza vellutata, l’altro si caratterizza per la sua morbidezza e cremosità.

Il caffè, una delle bevande più popolari al mondo, ha una varietà che va oltre il semplice caffè solo, con latte, americano o cappuccino. L’offerta si amplia con l’arrivo del flat white e del latte, che sono emersi come preferiti tra gli amanti del caffè. Ma, quali sono le differenze tra questi due classici?

Il flat white, la cui origine è attribuita alla Nuova Zelanda o all’Australia, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua composizione unica. Anche se è preparato con espresso o ristretto e latte, ciò che fa davvero la differenza è il modo in cui questi ingredienti si combinano.

Flat white, così dovrebbe essere preparato

Il latte in un flat white deve essere morbido come la seta e mescolarsi perfettamente con il caffè, creando una fusione di sapori che lo distingue da altre varietà di caffè. Il suo nome, “flat” (piatto), fa riferimento al sottile strato di latte vaporizzato che si mescola con il caffè, dando come risultato una superficie uniforme e liscia.

D’altra parte, il latte si differenzia dal flat white per il suo maggiore contenuto di latte. Tipicamente servito in un bicchiere, combina uno o due shot di espresso con una generosa quantità di latte vaporizzato. Così diventa una bevanda più morbida e cremosa rispetto al flat white. Questa maggiore presenza di latte nel latte si traduce anche in uno strato di schiuma più pronunciato nella parte superiore.

Flat white e latte, le principali differenze

Nonostante condividano ingredienti simili, come espresso e latte, le differenze nella preparazione e nella proporzione di questi ingredienti danno come risultato sapori e consistenze uniche in ogni bevanda. Mentre il flat white offre un sapore più pronunciato di caffè e una consistenza vellutata, il latte si caratterizza per la sua morbidezza e cremosità, ideale per coloro che preferiscono un’esperienza più delicata.

È importante sottolineare che la popolarità del flat white e del latte non è dovuta solo al loro sapore unico, ma anche all’esperienza che offrono agli appassionati di caffè. Dalla modalità di servizio alla preparazione, ciascuno di questi caffè ha la propria storia e fascino che li rende irresistibili per coloro che amano gustare una buona tazza di caffè.