Sei una di quelle persone che ascoltano musica mentre lavorano? O forse sei qualcuno che ha bisogno di una tazza di caffè al mattino? Se ti riconosci in uno di questi piaceri quotidiani, o in entrambi, allora devi sapere che possono influire sulla tua attività cerebrale. Sì, ascoltare musica e bere caffè hanno effetti positivi sul tuo cervello.

Un nuovo studio della Scuola di Ingegneria di NYU Tandon ha rivelato che alcuni piaceri quotidiani beneficiano delle prestazioni cognitive, inclusa la memoria e la concentrazione. Bere caffè ha portato a notevoli miglioramenti delle prestazioni, mentre ascoltare musica ha ridotto i tempi di reazione a un compito. Perfino profumarsi con una fragranza prima di uscire di casa ha avuto effetti modesti sulla memoria.

Quindi, è evidente che dovremmo dedicare più tempo a questi piccoli momenti che diventano speciali nella vita di tutti i giorni. Non solo per noi stessi, ma anche per mantenere un cervello sano.

Come ci influiscono i piaceri quotidiani?

I ricercatori di NYU Tandon hanno analizzato il cervello di diverse persone utilizzando braccialetti di monitoraggio e un algoritmo in grado di tracciare l’attività elettrodermica (AED). In altre parole, l’attività che riflette i cambiamenti nella conduttanza elettrica causati dallo stress emotivo, così come le risposte al sudore.

Ai partecipanti è stato chiesto di indossare questi braccialetti Mindwatch per completare test cognitivi, mentre ascoltavano musica, annusavano profumi o bevevano il caffè che preferivano. Questi erano gli unici stimolanti disponibili nella stanza durante lo studio e dovevano essere una distrazione.

Tuttavia, l’algoritmo ha rivelato che la musica e il caffè hanno alterato positivamente l’attività cerebrale. Le persone che hanno “consumato” questi piaceri quotidiani sono entrate in uno stato mentale fisiologico che ha aiutato a migliorare le loro prestazioni nei compiti di memoria che stavano svolgendo.

“Mindwatch ha determinato che gli stimolanti hanno innescato un’attività cerebrale di “banda beta” più elevata, uno stato associato alle massime prestazioni cognitive“. Bajo Faghih, studioso post-dottorato di chirurgia neurologica presso l’Università della California.

A confronto con il caffè e la musica, il profumo ha avuto un effetto molto modesto. Pertanto, sono necessari ulteriori studi per determinare quali piaceri quotidiani beneficiano il cervello e quali semplicemente ci rilassano.

Musica e caffè per un cervello sano

Sappiamo che la pandemia ha colpito il benessere mentale di molte persone in tutto il mondo e ora più che mai c’è la necessità di cercare attività che ci stimolino invece di stressarci. Ecco perché i ricercatori suggeriscono di cercare piaceri quotidiani che ci aiutino a staccare dal lavoro o dai problemi familiari.

Sebbene non sia ancora chiaro perché la musica e il caffè stimolino le prestazioni cognitive, è un fatto che potrebbero essere interventi semplici e sicuri per potenziare la salute cerebrale in futuro. Dopotutto, gli effetti sono stati positivi indipendentemente dalle preferenze individuali dei partecipanti.

Ad esempio, alcune persone hanno ascoltato musica energizzante mentre altre hanno riprodotto musica rilassante o musica generata dall’intelligenza artificiale. Nonostante fossero completamente diverse, tutte le canzoni hanno offerto maggiori guadagni in termini di prestazioni: tempi di reazione più rapidi e risposte corrette. Quindi forse ascoltando musica, una persona può entrare in uno stato cerebrale in cui si sente meglio e svolge compiti con maggior successo.

“Mindwatch è ancora in fase di sviluppo, ma il nostro obiettivo finale è che contribuirà alla tecnologia che potrebbe consentire a chiunque di monitorare la propria eccitazione cognitiva cerebrale in tempo reale. In questo modo sarà possibile individuare momenti di stress acuto o disconnessione cognitiva”.

In un mondo che va sempre più veloce, è facile dimenticare l’importanza dei momenti felici che diventano speciali nella vita di tutti i giorni. Ma da oggi in poi dovremmo ricordare che i piaceri quotidiani, come ascoltare musica o bere caffè, in realtà giovano al cervello.