Ecco perchè preferisci prendere una tazza di caffè

In generale, non abbiamo bisogno di molte scuse per prendere una tazza di caffè in qualsiasi momento della giornata. Dopotutto, questa è una delle bevande più popolari e consumate al mondo. Poiché la maggior parte della popolazione ne gode. Ora, una nuova ricerca ha suggerito che la nostra preferenza per il caffè potrebbe essere determinata non solo dal gusto, ma da elementi nei nostri geni.Gli scienziati dietro questa particolare proposta sono Elina Hyppönen e Ang Zhou. Per mostrarlo al pubblico, è stato recentemente pubblicato in digitale sull’American Journal of Clinical Nutrition.

I geni determineranno la nostra preferenza per il caffè

La ricerca che ha preso in considerazione 390.435 persone, è il primo studio mondiale nel suo genere a comprendere la relazione tra i geni e la nostra preferenza per il caffè. I dati ottenuti attraverso la UK Biobank hanno permesso di stabilire una relazione tra geni, pressione sanguigna, frequenza cardiaca e il nostro consumo di caffè.

Come ben sappiamo, tutto ciò che è in eccesso fa male e, sebbene il caffè possa portare benefici all’organismo, può anche avere conseguenze negative. Pertanto, si consiglia di regolarne il consumo per godere di una buona salute. Razionalmente, lo sappiamo tutti. Ma, a quanto pare, è stato dimostrato che, geneticamente, anche i nostri corpi lo sanno.

Per questo, a quanto pare, a seconda della nostra condizione genetica, potremmo avere un gusto maggiore o minore per il caffè. Allo stesso modo, questo potrebbe anche determinare se preferiamo bevande ad alto contenuto di caffeina o quelle che la evitano.

Perché i geni possono influenzare la nostra preferenza per il caffè in questo modo?

Come abbiamo già accennato, il caffè è una delle bevande preferite al mondo. In generale lo beviamo perché ci piace, ci dà energia o ci siamo abituati. E, inoltre, lo regoliamo perché sappiamo consapevolmente che dobbiamo prenderci cura della nostra salute. Ora, il rapporto tra il consumo di caffè e il nostro corpo non si ferma davvero qui.

“(…) Quello che non riconosciamo è che le persone inconsciamente autoregolano i livelli sicuri di caffeina in base a quanto è alta la loro pressione sanguigna, e questo è probabilmente il risultato di un meccanismo genetico protettivo”, ha commentato il professor Hyppönen.

Hyppönen, che è anche direttrice dell’Australian Centre for Precision Health di UniSA, afferma di vedere la situazione come una cosa positiva.

Le nuove informazioni ottenute sono un ulteriore esempio delle capacità di autoregolamentazione dell’organismo.

Grazie a questi, gli individui con geni più inclini alla caffeina hanno una preferenza naturalmente inferiore per il caffè. Al contrario, quelli con maggiore resistenza tendono anche a prenderlo più frequentemente e lo preferiscono quando è ad alto contenuto di caffeina.

Dimmi come sono i tuoi geni e ti dirò che caffè bevi

Vedendo questa situazione, i ricercatori dell’Università del Sud sono stati in grado di concludere che il rapporto tra i geni e la nostra preferenza per il caffè è cambiato in base alla salute del nostro corpo. In altre parole, gli individui che erano più sani e più resistenti alla caffeina tendevano a preferirla ea consumarla di più. D’altra parte, le persone con una maggiore sensibilità alla caffeina e condizioni extra tendevano a evitare il caffè. In altre parole, il corpo ha adattato le sue preferenze e voglie di caffè ai suoi livelli di tolleranza naturale.

Fondamentalmente, questo studio ha aiutato a sottolineare che le persone con ipertensione, angina e/o aritmia avevano meno probabilità di bere caffè. Ma non solo perché si sono presi cura di se stessi consapevolmente, ma perché il loro corpo ha effettivamente diminuito il loro desiderio di consumare caffeina.

“Sia che beviamo molto caffè, poco o che evitiamo del tutto la caffeina, questo studio mostra che la genetica sta guidando le nostre decisioni per proteggere la nostra salute cardiovascolare. (…) Se il tuo corpo ti dice di non bere quella tazza di caffè in più, probabilmente c’è un motivo. Ascolta il tuo corpo, è più in sintonia con la tua salute di quanto pensi”, ha concluso il professor Hyppönen.

Fonte: Cardiovascular symptoms affect the patterns of habitual coffee consumption [link]