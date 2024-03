Ultime Notizie » atalanta » JUVENTUS Atalanta Streaming Gratis, dove vederla in TV Oggi alle 18

Dove vedere Juventus-Atalanta Streaming Gratis. La Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, si prepara a giocare contro l’Atalanta all’Allianz Stadium. Allegri cerca una soluzione per affrontare i problemi a centrocampo e spera di ottenere i tre punti per consolidare la leadership in campionato e garantirsi un posto in Champions League. Gasperini, allenatore dell’Atalanta, vuole interrompere la serie negativa in campionato nonostante il successo in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un recupero importante per la Juventus è McKennie, che dovrebbe essere titolare. In attacco, con l’assenza di Vlahovic, l’allenatore bianconero punta su Milik e Chiesa. La Dea si affida a Koopmeiners e De Ketelaere per supportare Scamacca. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Atalanta streaming gratis e video live tv.

Quando si gioca Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Allianz Stadium di Torino oggi domenica 10 marzo 2024, alle ore 18:00 italiane.

Juventus-Atalanta ultime notizie formazioni



Allegri ha problemi a centrocampo senza Alcaraz, ma recupera McKennie. Gasperini schiera la difesa titolare, ma ha dubbi in attacco. Pasalic e Koopmeiners potrebbero far rifiatare De Ketelaere e Lookman, mentre Scamacca è desideroso di giocare da titolare.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Weah, Kostic, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Kean. Indisponibili: Alcaraz, De Sciglio, Rabiot. Squalificati: Fagioli, Vlahovic. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Hateboer; De Ketelaere, Koopmeiners, Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: Musso, Vismara, Toloi, Hien, Palomino, Ruggeri, Bakker, Adopo, de Roon, Miranchuk, Touré, Lookman. Indisponibili: Rossi. Squalificati: Holm. Diffidati: de Roon, Lookman, Zappacosta.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Bercigli-Scatrigli. Quarto Uomo: Ghersini. Var: Doveri. Assistente Sala VAR: Marini.

Gasperini e Allegri sono i due allenatori che hanno pareggiato il maggior numero di partite nella storia della Serie A con la regola dei tre punti per vittoria. In totale hanno ottenuto nove pareggi su 22 incontri disputati.

Juventus-Atalanta in TV: che canale?



Juventus-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN

Dove vedere Juventus-Atalanta Streaming Gratis



DAZN grazie all'app dedicata, fruibile su smart tv di ultima generazione oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Sfida visibile anche su Zona DAZN, canale numero 214 di Sky. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per 229 minuti con la difesa formata da Bremer, Danilo e Rugani, subendo solo 0.8 gol ogni 90 minuti nei restanti 2410 minuti di gioco senza di loro. Su DAZN telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match selezionando l’opzione corrispondente all’interno dell’applicazione, sia con sistemi operativi iOS e sia con Android. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Ademola Lookman ha segnato un gol contro la Juventus in Serie A, il 22 gennaio 2023, presso lo stadio Allianz, e ha segnato un totale di tre gol contro i bianconeri nel torneo. Ha ottenuto risultati ancora migliori contro la Salernitana, segnando quattro gol contro di loro.

Alternative per guardare Juventus-Atalanta streaming online

Alternative per vedere Juventus-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Atalanta Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.