Ultime Notizie » belgio » Europei, Danimarca-Belgio 1-2: De Bruyne trascina i Diavoli Rossi in rimonta

DIRETTA EUROPEI – Il Belgio vince in rimonta sulla Danimarca nella 2a giornata del Gruppo B degli Europei di calcio Euro 2020, al Parken di Copenaghen ancora sotto shock per il malore a Eriksen. Con le reti nella ripresa di Thorgan Hazard e De Bruyne, frutto di due splendide azioni corali, il Belgio ribalta la Danimarca che era andata in vantaggio con Poulsen dopo appena 2’, e adesso viaggia a punteggio pieno (6 punti) in classifica.

Dove vedere Danimarca Belgio Streaming live e diretta Sky tv. Nel Gruppo B degli Europei di calcio Euro 2020, a Copenaghen, la nazionale belga sfida i danesi per la seconda giornata della fase a gironi: si gioca oggi giovedì 16 giugno alle ore 18:00 italiane.

Dopo la grande paura per Eriksen (adesso fuori pericolo), la Danimarca scende di nuovo in campo: alle 18 affronta a Copenaghen, per la seconda giornata del Gruppo B, il Belgio, una delle squadre favorite per la vittoria finale.

I danesi hanno perso con la Finlandia per 1-0 che poi ha perso contro la Russia ieri. I Diavoli rossi hanno invece strapazzato 3-0 la Russia con Lukaku in grande evidenza.

Lukaku in onore della maglietta numero 10 indossata dal compagno di squadra Eriksen: “Al decimo minuto della partita metteremo fuori il pallone, fermeremo la partita e faremo un applauso in onore di Eriksen, insieme alla Danimarca”.

Danimarca Belgio formazioni



Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Poulsen, Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand. A disposizione in panchina: Lossl, Ronnow, Boilesen, Vestergaard, Larsen, Andersen, Damsgaard, Skov, Norgaard, Wind, Skov Olsen, Cornelius.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T.Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. CT Martinez. A disposizione in panchina: Mignolet, Sels, Vermaelen, Denayer, Chadli, Praet, Benteke, Batshuayi, De Bruyne, Trossard, E.Hazard, Witsel.

Arbitro: Kuipers (Olanda).

Dove vedere Danimarca Belgio streaming gratis e diretta Sky tv

La diretta tv di Danimarca Belgio viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.