Russia-Danimarca Streaming Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Russia Danimarca Streaming live e diretta Sky tv. Ultimo round anche per il Gruppo B degli Europei di calcio Euro 2020. Russia e Danimarca si giocano tutto a Copenhagen oggi lunedì 21 giugno alle ore 21:00 italiane.

I danesi hanno tenuto testa al Belgio giovedì: Yussuf Poulsen ha segnato il secondo gol più veloce nella storia di EURO, seguito però dalla rimonta dei belgi nella ripresa. Pur avendo subito un’altra sconfitta, la Danimarca può ancora arrivare seconda. Il pubblico di casa sarà ovviamente dalla sua parte, mentre la Russia disputa la prima gara all’estero dopo EURO 2016 (sette partite casalinghe dall’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2018). La squadra allenata da Stanislav Cherchesov ha tre punti e parte da una posizione migliore, ma l’esito non è per niente scontato.

La situazione in classifica del Gruppo B: Belgio 6, Russia 3, Finlandia 3, Danimarca 0. La Russia si qualifica con una vittoria o con un pareggio se la Finlandia non batte il Belgio. La Danimarca può chiudere al secondo posto se batte la Russia e la Finlandia perde contro il Belgio, ma tutto dipenderà dal numero di gol segnati in queste due sfide.

Russia Danimarca formazioni che vedremo in campo



RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba. Ct: Cherchesov. In panchina: Shunin, Dyupin, Semenov, Kudryashov, Cheryshev, Zhemaletdinov, Fomin, Kuzyaev, Makarov, Mukhin, Sobolev, Zabolotny.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard, Poulsen. Ct: Hjulmand. In panchina: Lossl, Ronnov, Andersen, Jorgensen, Stryger Larsen, Norgaard, Jensen, Skov, Skov Olsen, Dolberg, Wind.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Scharer (Svizzera). VAR: Letexier. AVAR: Brisard, Pages e Hernandez (Spagna).

Dove vedere Russia Danimarca streaming gratis: diretta tv Sky Sport



La diretta tv di Russia Danimarca viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.