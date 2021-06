Ultime Notizie » Banca Mondiale » BitCoin El Salvador: perché la Banca Mondiale si rifiuta di aiutare il Paese

La Banca Mondiale mercoledì ha respinto la richiesta di aiuto del governo di El Salvador nell’implementazione del bitcoin come moneta a corso legale. L’organizzazione ha citato come ragioni la preoccupazione per la trasparenza del processo e l’impatto ambientale del mining, il sistema con cui vengono generati nuovi bitcoin e che implica che i computer risolvano una serie di enigmi matematici, per i quali consumano una grande quantità di energia.

Il 5 giugno, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato i suoi piani per rendere la nazione la prima al mondo ad adottare formalmente la criptovaluta. “Tutti i ristoranti, tutti i parrucchieri, tutte le banche… tutto può essere pagato in dollari USA o bitcoin, e nessuno potrà rifiutare quella forma di pagamento”, ha detto Bukele durante la conferenza Bitcoin 2021, tenutasi a Miami. E divenne legge approvata dal Congresso salvadoregno pochi giorni dopo, il 9 giugno.

“La Bitcoin Law è ambiziosa ma semplice, è anche ben strutturata in modo da avere zero rischi per chi non vuole correre rischi. Il governo garantirà la convertibilità all’esatto valore in dollari al momento dell’operazione”, ha dichiarato il presidente su Twitter dopo la sessione plenaria.

Tuttavia, la decisione della Banca Mondiale avrebbe diverse conseguenze in questo, tra cui che il Paese potrebbe incontrare difficoltà nel garantire che Bitcoin possa essere accettato a livello nazionale nei prossimi tre mesi, è quella la scadenza che il governo si è dato.

“Ci impegniamo ad aiutare El Salvador in vari modi, anche per quanto riguarda la trasparenza dei cambi e i processi normativi”, ha detto un portavoce della Banca mondiale. Ma ha aggiunto: “Mentre il governo ci ha contattato per chiedere aiuto su bitcoin, questo non è qualcosa che la Banca Mondiale può supportare data la trasparenza e le carenze ambientali”.

Questa decisione arriva dopo che mercoledì il ministro dell’Economia di El Salvador, Alejandro Zelaya, ha confermato che il governo ha chiesto assistenza alla Banca mondiale per l’implementazione della criptovaluta come uno dei metodi di pagamento ufficiali nel paese. Zelaya ha aggiunto che si sono tenuti colloqui con il Fondo monetario internazionale (FMI), che ha descritto come “di successo”, dopo che questo organismo ha affermato di non essere “contrario” all’implementazione di bitcoin. Sebbene il FMI avesse già affermato la settimana precedente di aver visto “problemi finanziari, macroeconomici e legali” nel processo di adozione del bitcoin da parte di El Salvador.

Le spiegazioni di El Salvador

Bukele ha affermato che l’adozione del bitcoin come moneta a corso legale renderà più facile per i salvadoregni che vivono all’estero inviare denaro ai loro parenti, note come rimesse. L’economia di El Salvador dipende in larga misura dagli elementi monetari che arrivano dall’estero, poiché rappresentano circa il 20% del prodotto interno lordo (PIL) del paese.

Più di due milioni di salvadoregni vivono fuori dal Paese, ma mantengono stretti legami con il loro luogo di origine e inviano più di 4 miliardi di dollari l’anno in rimesse. Secondo la legislazione, bitcoin diventerà corso legale, insieme al dollaro USA, entro 90 giorni dall’approvazione da parte del Congresso. La nuova legge implica che tutte le aziende debbano accettare bitcoin come valuta di pagamento per beni o servizi, a meno che non possano fornire la tecnologia necessaria per elaborare la transazione.

Obiezioni dall’inizio

Tuttavia, il percorso verso il cambiamento non sembra facile.

Le motivazioni fornite dalla Banca Mondiale coincidono con le critiche già espresse da diversi analisti quando Bukele ha avanzato i suoi piani.

Uno di loro è stato l’ex presidente della Banca Centrale di El Salvador scar Cabrera, il quale ha affermato che l’uso del bitcoin come valuta di scambio legale potrebbe portare il Paese a diventare un paradiso fiscale.

“Il consumo energetico di Bitcoin è più della metà di quello utilizzato dai data center di tutto il mondo”.

Il presidente anche della Fondazione per lo sviluppo dell’America centrale (Fundecen): “Bitcoin è un bene e quindi questo potrebbe trasformarsi in un paradiso fiscale (…) Qui creeremo una bolla finanziaria e questa bolla potrebbe prima o poi scoppiare con impatti negativi sulle condizioni di vita della popolazione salvadoregna”.

Nel frattempo, il problema ambientale posto dalle criptovalute era già stato più volte evidenziato.

Uno dei primi a farlo è stato l’uomo d’affari Elon Musk, che inizialmente ha annunciato che avrebbe accettato bitcoin come mezzo di pagamento per l’acquisto di veicoli Tesla e in seguito si è tirato indietro a causa del danno ambientale causato dal gigantesco consumo di energia delle miniere.

Un’indagine del Center for Alternative Finance dell’Università di Cambridge (CCAF), che studia il business delle criptovalute, ha calcolato che il consumo energetico totale di bitcoin è compreso tra 40 e 445 terawattora annualizzati (TWh), con una stima centrale di circa 130 terawatt all’ora. Per riferimento, il consumo annuo di elettricità di un paese come il Regno Unito è di poco superiore a 300 TWh, mentre l’Argentina utilizza all’incirca la stessa quantità di energia della migliore stima del CCAF per bitcoin.

Di fronte a questo problema, Bukele aveva incaricato la compagnia statale LaGeo, che si occupa di sfruttare l’energia di 170 vulcani nel paese, di installare una “fattoria” che consenta l’estrazione di bitcoin nel paese utilizzando l’energia geotermica.