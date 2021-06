Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Europei, Croazia-Repubblica Ceca Gratis: dove vederla Streaming e TV

Dove vedere Croazia Repubblica Ceca Streaming live e diretta Sky tv. Nel Gruppo D degli Europei di calcio Euro 2020, allo stadio “Hampden Park” di Glasgow in Scozia, la Nazionale Crozia sfida quella della Repubblica Ceca per la seconda giornata della fase a gironi: si gioca oggi venerdì 18 giugno alle ore 18:00 italiane.

I croati, vicecampioni del mondo, sono ancora a 0 punti in classifica dopo la sconfitta all’esordio, a Wembley, contro l’Inghilterra; i cechi, invece, hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino agli Europei con una vittoria contro la Scozia e già oggi, in caso di successo, staccherebbero il pass per gli ottavi di finale.

La Croazia partecipa per la sesta volta a EURO. Dopo l’indipendenza è mancata solo a UEFA EURO 2000: dunque, questa sarà la sua quinta fase finale consecutiva. Ha raggiunto i quarti due volte ed è uscita due volte nella fase a gironi.

La Repubblica Ceca si è sempre qualificata per la fase finale di EURO dopo la divisione della Cecoslovacchia nel 1993. Ha vinto il torneo come Cecoslovacchia nel 1976 e ha raggiunto la finale nel 1996, alla prima partecipazione come Repubblica Ceca, ma ha perso contro la Germania.

Croazia Repubblica Ceca formazioni



CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Rebic, Perisic, Modric; Kramaric. Ct: Dalic. A disposizione: Kalinic, Sluga, Vlasic, Bradaric, Skoric, Juranovic, Pasalic, Brekalo, Ivanusec, Badelj, Budimir, Petkovic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Jankto, Darida; Schick. Ct: Silhavy. A disposizione: Mandous, Kaderabek, Mateju, Sevcik, Vydra, Brabec, Zima, Hlozek, Pekhart, Barak, Krmencik, Holes.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste, Alonso Fernandez. Quarto uomo: Scharer. VAR: Martinez Munuera. AVAR: gli arbitri italiani Di Bello, Prieto e Irrati.

Dove vedere Croazia Repubblica Ceca Streaming Gratis e diretta Sky Tv

La diretta tv di Croazia Repubblica Ceca viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.