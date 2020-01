Juventus-Cagliari 4-0, risultato firmato Ronaldo (tripletta) e Higuain.

DIRETTA CALCIO – La Juventus ha vinto con il risultato di 4-0 sul Cagliari, nella sua prima partita del 2020 e valida per la 18a giornata di Serie A: allunga a +3 sull’Inter, in attesa del match del San Paolo tra i nerazzurri e il Napoli. Tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo, dopo una prima parte caratterizzata da un solido Cagliari che ha ceduto solamente quando, al 35′, con Demiral colpisce la traversa dopo uno splendido colpo di testa su angolo battuto da Pjanic.

Cristiano Ronaldo si porta a casa il pallone della partita visto che ha segnato tre gol.

Il tabellino di Juventus-Cagliari 4-0.

Inoltre, è la prima volta che CR7 da quando è arrivato in Italia che segna su cinque partite consecutive. Il portoghese sblocca il risultato al 49’ su una disattenzione di Klavan. Il raddoppio arriva su calcio di rigore al 67’ su rigore procurato da un ottimo Dybala, il quale esce al 70′ per lasciare posto a Higuain che segna il 3-0 all’81’. Subito dopo il tris di Ronaldo all’82’. Per i sardi una traversa di Simeone al 60′ e un incrocio dei pali di Joao Pedro al 92′.

Marcatori gol: 49′ Ronaldo (J), 67′ Ronaldo (J) su rigore, 81′ Higuain (J), 82′ Ronaldo (J).

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi (83′ Emre Can); Ramsey; Ronaldo, Dybala (70′ Higuain). Allenatore Sarri.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore (61′ Faragò), Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore Maran.

Ammoniti: 41′ Rabiot (J), 46′ Joao Pedro (C).