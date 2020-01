I cacciatori di UFO affermano di aver visto una base extraterrestre su Marte in una nuova fotografia della NASA di HiRISE, una telecamera situata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. L’autoproclamato esperto in vita extraterrestre, Scott Waring, ha tratto fonte dal suo blog ETdatabase.com per speculare sulla forma apparente della lettera “B” rilevata in un’immagine dell’orbita da ricognizione di Marte. HiRISE è una telecamera situata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. Con un peso di 65 kg, questo strumento da 40 milioni di dollari è stato costruito da Ball Aerospace & Technologies Corp sotto la direzione del dipartimento lunare e planetario dell’Università dell’Arizona. È costituita da un telescopio riflettore di 0,5 metri di diametro, il più grande di qualsiasi missione interplanetaria. Permette di fotografare con una risoluzione superiore a 0,3 metri, differenziando oggetti di 1 metro di diametro

Scott ha detto: “Mentre guardavo una fotografia di Marte della NASA, ha trovato una zona accidentata di terra che sembrava essere stata creata dalle miniere”. “Poi ha trovato una grande struttura lungo una collina, con altre strutture nelle vicinanze. C’era anche la lettera B o l’eventuale T3 in maiuscolo su una collina. Questa è forse la prova assoluta che alieni intelligenti vivevano, prosperavano e forse morivano su Marte”. Il teorico della cospirazione ipotizzò come la lettera B potesse essere una parola completa nella lingua aliena o un simbolo importante. Ha anche aggiunto che:

“Questa è una possibile prova che gli alieni intelligenti hanno vissuto, per un periodo di tempo su questo pianeta, dopo il cataclisma“. Sebbene la lettera “B” o “T3” rappresenti molte cose sul pianeta Terra, l’appassionato di UFO non crede che significhi “B” o “T3”. Waring ha utilizzato sofisticati software di imaging per migliorare la strana anomalia di Marte rilevata in un’enorme fotografia panoramica. Ha detto: “Puoi vedere molto chiaramente sulla collina marziana”.

Il teorico della cospirazione della vita aliena ha quindi esaminato un’altra strana “struttura” vicino all’apparente forma di B o T3.

“Sono sicuro al 100% che qualcosa è sepolto in quella particolare area. Puoi vagamente osservare come c’è un oggetto triangolare con qualcosa sepolto al suo centro”

“È interessante notare che sembra che ci sia una base sul retro della fotografia che è scivolata giù da questa collina. La forma si distingue per avere linee rette, qualcosa di solito associato a un design intelligente. Sembra anche che ci sia un altro modo, non diverso, quasi esattamente lo stesso”. Queste due presunte. Waring ha anche discusso di una forma che ricorda vagamente un triangolo che si trova sul lato sinistro dell’anomalia.

Queste stravaganti affermazioni hanno rapidamente attirato dozzine di commenti, poiché le sorprendenti strutture su Marte non possono essere spiegate come “trascurate” dalla NASA.

