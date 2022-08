Ultime Notizie » applicazioni » Creare Texture Gratis usando Intelligenza Artificiale

La ricerca di texture su Internet è vecchia quanto Internet stessa. Ricordiamo negli anni ’90 la ricerca di texture in Netscape, file aiutavano non di poco i progetti grafici che alcuni clienti realizzavano con Autocad. Il tempo è cambiato, ci sono piattaforme specializzate nelle trame e altre che hanno utilizzato l’IA per creare file casuali con un aspetto specifico.

Oggi vi presentiamo una di queste ultime categorie, un’applicazione web in grado di generare milioni di texture uniche. Dobbiamo solo mettere quello che stiamo cercando e lasciare che il motore intelligente faccia il suo lavoro.

Si chiama withpoly.com, un sito Web che ha una categoria di trame e un motore di ricerca. Quando inseriamo una texture nel campo di testo, ci offre immagini in modo che possiamo scegliere quale vogliamo scaricare, tutte create al momento, nessuna foto d’archivio.

Il sito web si autodefinisce uno strumento web per la generazione di risorse di progettazione AI, tra cui trame, grafica, icone e altro ancora. Il risultato è un elenco di risorse creative personalizzabili illimitate, con la possibilità, nell’opzione Pro, di ottenere 4K UHD e con licenza commerciale.

I suoi creatori affermano che i designer spesso trascorrono centinaia di ore a cercare le risorse giuste o a crearle da zero, finendo spesso con foto stock generiche prive di originalità, con licenze che ne limitano l’ambito di utilizzo.

L’intelligenza artificiale è autoprodotta, quindi Poly aiuta i designer a ottenere risorse creative illimitate personalizzabili, ad alta risoluzione e con licenza commerciale e includerà plug-in per gli strumenti preferiti di ogni designer (Figma, Canva, ecc.) in modo che possano completare il loro ciclo completo in poche ore invece di giorni.

Al momento hanno già rilasciato il modulo texture, altri moduli sono attesi nei prossimi mesi.