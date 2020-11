La finanza rappresenta uno di quegli ambiti in cui non dovremmo essere esperti, ma che dobbiamo gestire almeno nel suo senso più piccolo. Questo perché ognuno di noi ha finanze personali che deve mantenere organizzate per il bene dei nostri conti, debiti e risparmi. In questo senso, abbiamo trovato un’applicazione online che presenta tutto ciò di cui hai bisogno per organizzare facilmente le tue finanze, i tuoi soldi.

Si chiama Quick Budget ed è un sistema di moduli che compileremo per calcolare automaticamente lo stato delle nostre finanze.

Vuoi organizzare le tue finanze? Provalo dal browser

Esistono dozzine di applicazioni per smartphone che cercano di aiutare a organizzare le finanze personali, tuttavia, non tutte riescono nella missione. Sanificare le nostre finanze richiede molta disciplina, in linea di principio per iniziare a registrare e generare i calcoli e quindi per evitare di incorrere in spese inutili. Per questo Quick Budget cerca di agevolare al massimo tutta questa faccenda, in modo che per iniziare non ci resta che entrare e iniziare a inserire le informazioni.

Questo è abbastanza amichevole considerando che non dovrai creare un foglio Excel o installare un’app sul tuo computer o smartphone. D’altra parte, va notato che si tratta di un servizio completamente gratuito, che non richiede registrazione.

Quando accedi al sito web di Quick Budget, vedrai un pannello sul lato sinistro dello schermo con diverse opzioni. Si riferiscono ai diversi articoli in cui spendiamo i nostri soldi, ovvero: trasporto, cibo, affitto, medicine e altro ancora. Sarà tutto questione di inserire gli importi che spendiamo per ogni voce che appare e il sito effettuerà i rispettivi calcoli.

Al termine, avrai la possibilità di esportare tutti questi dati in un foglio di calcolo in modo da memorizzarli nel tuo file per future consultazioni. Quick Budget è un’alternativa efficace per sostenere le nostre finanze in modo corretto e organizzato.