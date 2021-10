Ultime Notizie » app » VoxRec: App di dettatura vocale che registra e trascrive

Quante volte ci balenano in testa delle idee geniali, dei pensieri importanti, che vorremmo fermare, ma non abbiamo né il tempo, né qualcosa per prendere appunti. Per rispondere a questo bisogno, ora c’è VoxRec, l’app di registrazione vocale con integrato un servizio di trascrizione, che utilizza l’intelligenza artificiale, ed invia tutto alla tua casella di posta o nella cartella cloud.

Un’app all’avanguardia, che certamente può rivelarsi utile per i creativi, i manager alle prese con lunghi meeting, dei quali spesso si perdono dettagli importanti, i medici che devono trascrivere un intervento, gli assistenti legali, che devono trascrivere processi e deposizioni, scrittori che si trovano a dettare il proprio romanzo a tarda sera, o all’aperto, mentre passeggiano o fanno altro, ma anche per tutti coloro che vogliono mettere nero su bianco storie, idee o appunti, continuando a fare anche altro (camminare, dipingere, discutendo con altre persone di cui non vuoi interrompere il flusso creativo, cucinare, prendersi cura di un neonato o metter su una lavatrice…).

Inoltre, la possibilità di inviare le registrazioni audio e le relative trascrizioni via e-mail o in un cloud consente una condivisione di informazioni e materiali in tempo reale all’interno di un team di lavoro. Un aspetto da non sottovalutare oggi, con lo smart working che sta prendendo sempre più piede anche in Italia e colleghi che si ritrovano a lavorare da remoto, dopo anni passati gomito a gomito nella stessa stanza.

L’app è già largamente utilizzata in diversi paesi, come il Regno Unito, gli Stati Uniti d’America, dove ha ottenuto oltre 65.000 download, e la Russia, dove ha riscosso un notevole successo da parte degli utenti, e ora si sta diffondendo in modo sempre più capillare anche in Italia, patria della creatività e della letteratura.

“Camminare schiarisce la mente, e mi capita spesso di avere le idee migliori mentre passeggio tra la natura. – Spiega Steve Olesansky, fondatore e ideatore di VoxRec – Spesso registro i miei pensieri durante le mie passeggiate intorno alle scogliere, usando VoxRec sul mio smart watch. Quando arrivo alla scrivania, ho già le trascrizioni delle mie idee, inviate nella mia casella di posta. Le grandi idee hanno sempre dietro un lungo e contorto processo mentale, che è quasi impossibile ricreare alla perfezione. Se non le appuntiamo, rischiamo di perderne dei dettagli o, addirittura, di vederle sfumare completamente”.

Il download di VoxRec è gratuito, così come le funzionalità di registrazione. È possibile attivare abbonamenti mensili o opzioni a consumo per il servizio di dettatura vocale. Ad ogni registrazione vengono offerti 30 minuti di dettatura.