Ultime Notizie » Guadagnare online » Khaby Lame: Quanti soldi guadagna il TikToker con il maggior numero di follower?

Khaby Lame è passato dall’essere un operaio di fabbrica a una delle personalità più seguite su Internet, ed è stato tutto a causa del COVID. L’attuale influencer ha iniziato a fare video dopo essere stato licenziato dal suo lavoro e ora vale diversi milioni di dollari. Ma cos’altro si sa di questo divertente personaggio del video? Vi raccontiamo tutto su uno dei grandi creatori di TikTok e vi sveliamo quanti soldi guadagna per il suo lavoro online.

Chi è Khaby Lame?

Khaby Lame (Khabane Lame) è un personaggio dei social media originario del Senegal, cresciuto in Italia. È noto per i suoi video TikTok in cui prende in giro altri video in cui le persone esagerano situazioni o offrono consigli eccessivamente complicati. Al momento della stesura di questo articolo, rimane il TikToker più seguito al mondo.

Il giovane ha lavorato come operatore di macchine a controllo numerico in uno stabilimento di Torino, in Italia, fino a marzo 2020, quando è stato licenziato a causa della pandemia di COVID. Successivamente ha iniziato a pubblicare video su TikTok. Per prima cosa è apparso ballando o commentando i video dei videogiochi. Quando ha iniziato a realizzare video di ‘duetto’ su TikTok prendendo in giro altri video, si è creato un enorme seguito.

La sua fama lo ha portato a fare varie apparizioni in eventi speciali. Nel 2020 ha firmato un contratto con Hugo Boss per far parte delle sue campagne. Lame è un musulmano praticante e vive a Milano. Nel 2022 gli è stata ufficialmente offerta la cittadinanza italiana. Attualmente è fidanzato con Zaira Nucci, che è anche una creatrice su Instagram.

Da dove viene Khaby Lame?

Khaby Lame è nato in Senegal il 9 marzo 2000. Quando aveva 1 anno, la sua famiglia si è trasferita a Chivasso, in Italia, dove è cresciuto e ha studiato fino all’età di 14 anni. Successivamente ha studiato in una scuola a Dakar.

Quanti anni ha Khaby Lame?

Al momento di questa nota Khaby Lame ha 22 anni. Ha iniziato a guadagnare un seguito quando aveva 20 anni.

Per cosa è famoso Khaby Lame?

Come accennato, i video di Khaby Lame sono diventati un fenomeno virale. L’uomo riprende un video da un altro TikToker che mostra un trucco di vita eccessivamente complicato, e poi sembra eseguire un’opzione molto più semplice prima di finire con il suo gesto caratteristico: apre entrambe le mani mostrando il risultato.

Alcuni hanno sottolineato che il fascino del personaggio è che non è come le altre personalità di Internet e ha le qualità di una persona normale. D’altra parte, il fatto che i suoi video non includano dialoghi dà un significato universale a tutti i suoi video e le sue espressioni sono comprese in tutte le parti del mondo.

Nel giugno 2022 è diventato il creatore di TikTok più seguito.

Quanti followers ha Khaby Lame?

Al momento in cui scriviamo, Khaby ha 148,5 milioni di follower su TikTok, il che lo rende il più seguito sulla piattaforma. Accumula anche 2,4 miliardi di “Mi piace”.

Su Instagram, piattaforma dove anche pubblica contenuti, ha 78,6 milioni di follower. Ha anche account su altri social network, ma principalmente posta tramite TikTok.

Quanti soldi guadagna Khaby Lame?

Secondo Forbes, l’influencer ha un valore approssimativo di appena 5 milioni di dollari. Sebbene guadagni sulla piattaforma, ha anche generato entrate da sponsorizzazioni, come il suo recente accordo con Hugo Boss. Non guadagna quanto Charli D’Amelio perché non fa tanti contenuti sponsorizzati.

In futuro il suo valore potrebbe crescere vista la sua fama e il ruolo che ricopre pubblicamente.