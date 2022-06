Ultime Notizie » abbonamenti tv pirata » Condannato per IPTV Pirata per la seconda volta, pagherà multa più alta

IPTV PIRATA – È comune che le sentenze nelle cause contro gli operatori IPTV pirata includano un qualche tipo di clausola che aumenti la sanzione iniziale in caso di recidiva. È stato il caso di SetTV, i cui dirigenti sono stati condannati a 90 milioni di dollari nel 2018 e ora, per recidivi, dovranno pagare altri 130 milioni di dollari. Gestire un’attività illegale di IPTV pirata è costoso, soprattutto se sei un recidivo. 220 milioni di dollari saranno il totale delle multe che questi pirati recidivi dovranno pagare.

La recidiva è costosa! Dopo aver perso una causa per pirateria di DISH Network nel 2018, Nelson Johnson e Jason LaBossiere, responsabili della piattaforma pirata IPTV SetTV, sono stati condannati a 90 milioni di dollari di danni per violazioni del Federal Communications Act. La corte inoltre, come di consueto nei casi di violazione del copyright, ha emesso un’ingiunzione permanente che vietava agli uomini di gestire un servizio IPTV simile in futuro se avesse violato i diritti di DISH.

Non sembra che Nelson Johnson e Jason LaBossiere abbiano imparato la lezione, dato che sono stati colti di nuovo in flagrante. Nel marzo 2022, DISH, Sling TV e NagraStar si sono uniti in una nuova causa contro gli ex proprietari di SetTV. DISH ha scoperto che avevano violato un ordine del tribunale lanciando una nuova piattaforma pirata chiamata ExpediteTV. Secondo tale causa, “gli imputati hanno cambiato il nome di SetTV in ExpediteTV e hanno venduto i loro servizi tramite expeditetv. com“.

DISH chiedeva un risarcimento di oltre 100 mila dollari USA per ogni violazione FCA DISH e NagraStar fino a $ 100mila ciascuno. DISH e Sling stanno anche cercando fino a $ 2500 per ogni violazione DMCA.

Gli accusati di IPTV pirata pagheranno 130 milioni in più

Si ritiene che Nelson Johnson e Jason LaBossiere abbiano violato i termini dell’accordo transattivo e del giudizio finale nel caso SetTV. Per questo, pur non avendo accolto queste accuse, è stato raggiunto un nuovo accordo di conciliazione per il quale verranno pagati 43,3 milioni pro capite (insieme a Stefan Gollner, nuovo socio). Questi sono stati calcolati sulla base di $ 2000 per ciascuno dei 65mila abbonamenti venduti.

Inoltre, un’ingiunzione permanente depositata vieta agli imputati e a chiunque agisca di concerto con loro di ricevere la programmazione televisiva di DISH e Sling via satellite o Internet senza autorizzazione e di ritrasmetterla tramite ExpediteTV, Mundo TV, Must TV o qualsiasi altro servizio.

È inoltre è stato vietato vendere qualsiasi abbonamento o dispositivo inteso a violare i diritti dell’azienda ed è stato vietato aggirare qualsiasi tecnologia DRM che controlli l’accesso ai servizi DISH o Sling.