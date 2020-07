Vendere IPTV pirata può costare una Multa da 10 mila euro al giorno

La tecnologia IPTV continua a crescere ed è sempre più presente in più case. Parallelamente, la pirateria dei contenuti utilizza questa tecnologia per raggiungere le case di tutto il mondo. Come ti abbiamo già spiegato in più di un’occasione, è sufficiente disporre di una connessione Internet, un abbonamento pirata e un’applicazione IPTV per Windows, Smart TV o cellulari. L’ultima della pirateria che conosciamo è la minaccia per un rivenditore di questi abbonamenti: o smette di vendere IPTV piratata o viene multato con 10.000 euro al giorno.

Sicuramente hai già sentito parlare di BREIN, l’agenzia antipirateria olandese che ha ottenuto molte vittorie nel suo campo negli ultimi anni. Questi si sono conclusi con portali per scaricare film e serie tv online, pagine di streaming e altri tipi di tecnologie per accedere illegalmente ai contenuti. Ora, hanno focalizzato la loro attenzione sull’IPTV pirata. Negli ultimi anni hanno collaborato con varie agenzie in tutto il mondo. Solo nel 2019 sono finiti con una dozzina di venditori, anche se le cose non vanno sempre bene.

L’anno scorso, BREIN è riuscita a coinvolgere una persona dedicata alla vendita di set-top box preconfigurati per guardare l’IPTV pirata per perdere le pagine attraverso le quali vendevano i loro servizi. La persona venne condannata a pagare una multa di 40.000 euro, oltre a impegnarsi a cessare la sua attività. Tuttavia, poco dopo sono state rilevate altre due pagine Web in cui l’imputato si trovava coinvolto.

Di nuovo in tribunale, BREIN ha nuovamente chiesto che venissero cessate le attività di questa persona e che smettesse di offrire abbonamenti piratati via Internet. L’agenzia anti-pirateria ha presentato prove contro queste persone, inclusi i conti PayPal che hanno confermato che era ancora operativo. Inoltre, la fidanzata dell’imputato aveva un canale YouTube con lo stesso video che aveva usato per pubblicizzare i suoi servizi. Questi video includevano un indirizzo e-mail ProtonMail, identico a quello utilizzato in primo luogo.

Per tutti questi motivi, il sistema giudiziario ha emesso un ordine nei confronti del soggetto per interrompere l’accesso ai contenuti protetti da copyright. In caso contrario, si applica una multa di 10.000 euro al giorno per un massimo di mezzo milione di euro in totale. Inoltre, è necessario pagare le spese giudiziarie del valore di 7.400 euro a meno che non sia possibile dimostrare la propria innocenza.