Ultime Notizie » Blockchain » Come ottenere un DC Comics NFT gratuito

Se vuoi avere un’illustrazione originale dei fumetti NTF, nella sua versione digitale, come un NFT esclusivo per te, fai attenzione perché devi dedicarci solo 5 minuti, e gratuitamente. DC Comics sta regalando token non fungibili (NFT) gratuiti dalle copertine dei suoi fumetti di supereroi. Non ci resta che registrarci per il loro evento FanDome il 16 ottobre.

Per richiederlo è necessario registrarsi a questo link. Il lancio di NFT, il primo per la DC, è previsto per domani 5 ottobre, e tutti gli iscritti al FanDome riceveranno un NFT gratuito, selezionato casualmente. Inoltre, se pubblicate il primo NFT sui vostri social media, potreste ottenerne anche un secondo gratuitamente.

Ci saranno NFT di tre livelli, comuni, rari e leggendari, e avrete la possibilità di vincere cover di Batman, Superman, Lanterna Verde, Wonder Woman e Harley Quinn.

Stiamo parlando della possibilità di acquistare e vendere la proprietà di oggetti digitali unici e di poter tenere traccia di chi li possiede utilizzando blockchain.

Ciò significa che per dimostrare che questo file digitale è tuo, sarà necessario mostrare la catena corrispondente. Non è ovvio per nessun utente, ma è una febbre che sta facendo pagare milioni per fotografie, disegni di balene o meme di tutti i tipi.

Ora DC sta lavorando su NFT con Palm NFT Studio, una società che promette di gestire milioni di NFT per i fan a costo quasi zero. Al momento non sappiamo quante copertine di fumetti verranno trasformate in NFT, ma sono 87 anni di storia, ne hanno decine di migliaia.