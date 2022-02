Ultime Notizie » Arte digitale » Come creare migliaia di varianti della tua Arte Digitale da vendere come NFT

Se hai creato una scimmia, una giraffa o una bambola con diversi gesti, cappelli e sciarpe, e vuoi fare migliaia di combinazioni per venderla come collezione sfruttando la febbre NFT, fai attenzione.

La prima cosa che dobbiamo fare è creare un file (un PSD in Photoshop, per esempio) con diversi livelli. Il livello occhi avrà versioni diverse, con solo una visibile in modo che tutti gli occhi non appaiano contemporaneamente. In questo modo creiamo strati di cappelli, camicie, capelli, orecchie, foulard, scarpe, giacche … tutto quello che vogliamo.

Una volta che abbiamo il template PSD (c’è un esempio a questo link), utilizziamo il programma SwuatyNFT, per Windows e Mac, che otterrà il PSD creato e genererà automaticamente migliaia di combinazioni diverse, con controlli che ci permettono di personalizzare i risultati.

Quando abbiamo le migliaia di combinazioni desiderate (fino a 10.000), possiamo utilizzare un mercato, come il opensea, per iniziare a metterle in vendita e aspettare di vedere se abbiamo la stessa fortuna di quelle che vendono balene colorate o simpatiche scimmie.

Il programma in questione è gratuito e, sebbene Windows Defender non mi abbia consentito inizialmente di eseguirlo per motivi di sicurezza, non ho identificato alcun problema con esso. Non ci resta che aprirlo e seguire i passaggi per creare versioni di qualcosa che abbiamo creato in precedenza.

In questo video potrai capire meglio come funziona:

È importante tenere presente che il programma non crea “arte”, ma mescola solo ciò che abbiamo progettato in precedenza. È anche importante ricordare che i livelli di Photoshop devono avere nomi specifici in modo che il programma scaricato li riconosca e possa eseguire il lavoro di mixaggio.

SwuatyNFT semplifica anche il caricamento su opensea, uno dei negozi NFT più popolari in questo momento.