Nel corso del 2022 c’è stato un grande progresso nell’Intelligenza Artificiale, e in particolare nei chatbot. Uno dei più noti è senza dubbio ChatGPT, un chatbot con la capacità di elaborare e offrire risposte in linguaggio naturale con un grado di precisione che ha finito per sorprendere gli utenti.

Alimentato da GPT-4, il più recente modello di linguaggio OpenAI, le sue capacità hanno raggiunto un punto tale che Microsoft ha finito per integrare un’intelligenza artificiale con un modello di linguaggio più potente nella propria versione di Bing, dando inizio a una gara in cui spicca “Claude“, capace di una elaborazione fino a tre volte di più rispetto al GPT.

Le capacità di Claud

Claude è un modello linguistico realizzato dall’azienda che ha la capacità di elaborare e analizzare fino a 100k token di testo (circa 75000 parole), ovvero può offrire risposte a sei ore di audio, 240 pagine di documentazione API, un archivio aziendale completo di 89 pagine da Netflix, l’intero libro “Harry Potter e la pietra filosofale”, o persino rivedere il testo di “Il grande Gatsby”.

Quest’ultimo pezzo è particolarmente interessante, poiché Anthropic ha utilizzato questo esempio per dettagliare le capacità di Claude. Mentre spiegano, hanno introdotto il romanzo classico di Scott Fitzgerald (che ha 75k token di testo) e modificato una delle sue righe per dire che “Mr Carraway era un ingegnere del software che ha lavorato su strumenti di apprendimento automatico per Anthropic”.

Introducing 100K Context Windows! We’ve expanded Claude’s context window to 100,000 tokens of text, corresponding to around 75K words. Submit hundreds of pages of materials for Claude to digest and analyze. Conversations with Claude can go on for hours or days. pic.twitter.com/4WLEp7ou7U — Anthropic (@AnthropicAI) May 11, 2023

Hanno quindi chiesto a Claude di individuare la differenza, un lavoro che l’IA ha svolto in soli 22 secondi.

Le diverse applicazioni di Claude

Derivato dal grande volume di lavoro, questo sarà uno strumento molto utile, soprattutto in ambienti di lavoro in cui è necessario elaborare e analizzare una grande quantità di testo.

La stessa Anthropic assicura che il tempo medio di una persona per leggere circa 100k token di testo sia di circa cinque ore, oltre all’investimento fatto per analizzare e memorizzare le informazioni, cosa che Claude riesce a fare in meno di un minuto, diventando così una risorsa inestimabile per i compiti più noiosi.

Oltre alla lunga elaborazione del testo, l’intelligenza artificiale funziona anche come chatbot, quindi possiamo chattare con esso su tutti gli argomenti e ottenere risposte a domande complesse, che è uno strumento molto migliore delle proposte di ricerca vettoriale.

Anthropic afferma inoltre che questo miglioramento è già disponibile nella sua API, quindi qualsiasi applicazione può sfruttare la piena capacità di Claude, accesso che può essere richiesto dal suo sito Web, ad esempio, per testarlo in Slack.